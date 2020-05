SpaceX : le lancement du Crew Dragon reporté à cause de la météo

Cette nuit, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley devaient embarquer pour un lancement historique. Le premier vol habité dans une capsule américaine depuis l’abandon du Space Shuttle en 2011. Le décollage de la Falcon 9 coiffée du vaisseau Crew Dragon de SpaceX a malheureusement été annulé. Le compte à rebours de Cap Canaveral s’est brusquement arrêté à 16 minutes 54 secondes pour assurer la sécurité du vol, et bien sûr celle de ses passagers.

Alors que tout était prêt, Mike Taylor, le directeur du lancement, a annoncé que la fusée et son équipage resteraient au sol à cause d’une météo défavorable. Un risque qui planait sur la mission depuis quelques jours. SpaceX et la NASA avaient déjà envisagé un report de la mission à cause des prévisions météo sur l’océan atlantique entre la Floride et l’Irlande. C’est en effet sur cette zone que le Crew Dragon aurait pu atterrir en cas d’incident en vol. Finalement, ce sont les nuages au-dessus du centre spatial Kennedy qui auront été trop menaçants. Les contrôleurs de mission de la NASA et de SpaceX ont estimé que la Falcon 9 pouvait être frappée par la foudre, causant des dégâts susceptibles de nuire à la mission, voire de mettre en péril la vie des astronautes.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Bien que les contrôleurs de mission de la NASA et de SpaceX aient estimé que les conditions météorologiques auraient pu permettre un décollage dix minutes plus tard, la mission a finalement été reportée. La Falcon 9 et le Crew Dragon seront à nouveau prêt à partir samedi à 15 h 22 heure locale, soit 21 h 22 en France. Sauf imprévu, Bob Behnken et Doug Hurley rejoindront la station spatiale internationale après un vol d’un peu plus de 17 heures, et devraient y rester jusqu’en août.

