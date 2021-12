Spider-Man 3 a une connexion avec Loki

Crédit : Marvel Studios

La quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) mise sur le multivers et ce n’est pas un secret. Car dans son final, la série Loki sur Disney+ introduit Kang le Conquérant et cette conception des univers parallèles ! Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home), plus gros succès de Sony Pictures, n’échappe pas à la règle. Les personnages d’anciennes adaptations apparaissent grâce à des portails entre le multivers et confirment l’importance de cet élément. Un élément également au centre de Doctor Strange 2 d’après son premier trailer. En interview pour The Wrap, les scénaristes de Spider-Man 3, Chris McKenna et Erik Sommers, confirment le lien du film avec Loki.

Un lien, oui, mais une approche différente

Marvel collabore avec Sony – Crédit : Sony Pictures

La pop culture n’a que ce mot à la bouche : « multivers ». Même le DCEU s’y met puisque Michael Keaton apparaît dans The Flash. Lors d’une interview, les scénaristes de Spider-Man 3 confirment que le film est lié à Loki. Une série introduisant ce concept d’univers parallèles.

Nous étions sur cette voie lorsque le final de Loki est sorti. On s’est tous dit : « Ça aide vraiment ». C’est génial car ça montre qu’il y a des problèmes dans le multivers. Je ne sais pas si certaines choses qui se passent dans Loki sont compatibles avec l’explosion de la ligne du temps. Si c’est au même moment du sort lancé par Doctor Strange. Il y a, j’en suis convaincu, des points de discussion chez Marvel à ce propos. Mais nous étions conscients que des choses différentes se déroulaient, qu’on pouvait s’en inspirer. Mais en fin de compte, nous avions notre propre grande histoire à gérer.

Si Loki confirme un lien avec Spider-Man 3, l’approche semble différente pour le film de Sony Pictures. Mais l’intrigue garde le point central d’introduire le multivers et d’impliquer Doctor Strange dans l’explosion de la ligne du temps. Reste à savoir ce que le second long-métrage du sorcier réserve au MCU.

