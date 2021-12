Spider-Man 3 sera violent, grossier et plus

Spider-Man 3, ou Spider-Man : No Way Home, obtient sa classification. Une classification évoquant de la violence, de la grossièreté et plus !

Un film plus sombre que prévu ? – Crédit : Marvel Studios

Tenez-bon, Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) arrive bientôt. Le 15 décembre 2021 en France, plus exactement. Et après Loki sur Disney+, le film promet de mettre l’accent sur le multivers. Pour l’occasion, le Marvel Cinematic Universe (MCU) fait revenir plusieurs méchants de précédentes adaptations. On trouve notamment ceux des œuvres de Sam Raimi : le Bouffon vert, le Docteur Octopus et L’Homme-sable. Et les fans le savent bien, ces films se montrent moins familiaux que ceux de Disney avec Tom Holland. Ce qui explique peut-être la classification accordée au film : PG-13.

La Classification and Rating Administration rend son jugement

Le Bouffon vert dans Spider-Man 3 – Crédit : capture d’écran YouTube

La Classification and Rating Administration donne officiellement la classification de Spider-Man 3 : PG-13. Un choix justifié par « des séquences d’action et violence, un langage grossier et de brefs commentaires suggestifs ». Mais ces affirmations restent à tempérer. On le sait, aux USA, les organismes se montrent un peu plus frileux que chez nous. Sans oublier que Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home bénéficient également d’une classification PG-13.

Pendant la promotion, Tom Holland expliquait que Spider-Man 3 sera plus sombre que le précédent. Il faut dire qu’il clôture une trilogie alors que Sony officialise la venue d’autres films sur le Tisseur.

Dans une interview, l’interprète de Peter Parker déclarait : « Ce film n’est pas drôle. C’est sombre, c’est triste, ça va être vraiment touchant. Les personnages que vous aimez vont traverser des moments difficiles ».

Le jeune acteur de 25 ans précise également qu’il s’agit « du meilleur film Spider-Man que nous avons jamais fait ». Tom Holland parlait déjà de « combats très violents » dans le film. Notamment lors d’une scène pendant laquelle « Spider-Man utilise ses poings dans une situation de combat ou de fuite ».

D’après un précédent rapport, Spider-Man 3 va durer 2h28 ou 2h39. Un long format pour cette production du Marvel Cinematic Universe terminant la fin de l’année 2021 en fanfare. C’est du moins ce que promet Tom Holland et le reste du casting.

Source : CBR