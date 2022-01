Spider-Man No Way Home : le script intégral du film en accès libre, voici comment le lire

Spider-Man: No Way Home a suscité un énorme engouement au box-office mondial. Et le script du film est désormais consultable gratuitement. L’occasion de découvrir l’essence du long-métrage avant qu’il soit mis en scène.

Spidey et MJ – Crédit : Marvel Studios

Avec plus de 1,63 milliard de recettes dans le monde, difficile de nier le succès commercial foudroyant de Spider-Man: No Way Home. Toujours projeté dans les salles, le film met en scène l’homme-araignée dans les affres du multivers (attention spoilers). Alors que la planète entière connaît désormais son identité, Spidey exhorte Strange de jeter un sort d’amnésie dont il a le secret. Mais l’équilibre spatio-temporel est bouleversé et les antagonistes des anciens films Spider-Man font leur retour. Heureusement, le Peter Parker actuel peut s’allier avec les autres Spider-Man incarnés par Garfield et Maguire.

Avides de récompenses, Sony Pictures et Marvel Studios font campagne pour que le long-métrage décroche l’Oscar du meilleur film. Dans cette optique, ils ont révélé le script intégral du film comme le font les autres prétendants briguant une statuette. Et vous pouvez tout à fait le consulter en ligne.

Spider-Man No Way Home : voici le script original du film à succès

En effet, Deadline a partagé le scénario original que vous pouvez lire ici. Une plongée intéressante dans les fondations du film. Dialogues, description des scènes… le script permet d’observer le squelette de l’oeuvre avant que cette dernière soit mise sur pied. L’occasion notamment de redécouvrir cette scène coupée de No Way Home qu’Andrew Garfield a laissé à Maguire. En revanche, la séquence coupée avec le frère de Tom Holland n’apparaîtra évidemment pas dedans.

Ce sont Chris McKenna et Erik Sommers qui ont été chargés d’écrire le scénario de cette nouvelle itération de Spidey. Long de 182 pages, le script a fait l’objet de multiples rumeurs avant la sortie quant à la présence fantasmée des trois Spider-Man. Rumeurs qui se sont donc avérées exactes pour le plus grand plaisir des aficionados du super-héros. En revanche, certains détracteurs ont estimé que ces caméos servaient seulement à faire plaisir aux fans et que la qualité du scénario en pâtissait.

Alors qu’il était déjà à l’affiche des salles obscures, Spider-Man: No Way Home a subi un léger lifting, comme nous vous l’expliquons ici.