Harry Holland, le frère de Tom Holland, devait faire un caméo dans Spider-Man: No Way Home. Mais il n’apparaît finalement pas dans le montage final. En fuite sur YouTube, une vidéo des coulisses du blockbuster Marvel dévoile un extrait de cette scène coupée.

Harry Holland dans Spider-Man: No Way Home (scène coupée) / crédits : chaîne YouTube Georgia FMDE

Avec plus d’un milliard de recettes au box-office mondial, Spider-Man: No Way Home fait les affaires de Marvel Studios. Les rumeurs autour du contenu de ce troisième opus ont attiré une foule de curieux. Ces derniers voulaient notamment découvrir les répercussions des agissements de Strange et Parker qui ont provoqué un sacré désordre dans le multivers. Outre le retour des antagonistes emblématiques de l’homme-araignée, il s’agissait également de savoir si les anciens acteurs de Spider-Man – Garfield et Maguire – allaient bel et bien s’inviter dans le film.

Critiques très élogieuses d’une part, accusations de fan service lourdingue de l’autre… No Way Home ne fait pas consensus. Et alors que les premières pistes sur Spider-Man 4 émergent déjà, la chaîne YouTube Georgia FMDE vient de dévoiler une vidéo des coulisses du blockbuster. L’occasion de voir comment ont été tournées certaines scènes spectaculaires. Mais aussi de découvrir Harry Holland, le frère de l’acteur principal, en action.

Spider-Man No Way Home : une cascade la tête à l’envers pour Harry Holland

Jouant un dealer, Harry Holland court dans la rue avant d’effectuer une cascade chaloupée. Une séquence qui est donc absente du montage final. Et pour cause, No Way Home dure 148 minutes ce qui en fait le troisième film le plus long du MCU. Il fallait bien faire des choix et cette séquence mineure pour l’intrigue principale est donc passée à la trappe.

Pour mémoire, l’information de sa présence avait déjà été révélée par Tom Holland lors du Graham Norton Show. Et le comédien de confier qu’il avait insisté auprès du coordinateur des cascades pour que son frère réalise une scène la tête à l’envers. Vous pouvez admirer sa performance dans la vidéo ci-dessous (0:52).

Par le passé, celui qui a campé le rôle du prince Harry dans le film Diana (2013) était déjà apparu dans les films de son frère. On peut ainsi citer Cherry des frères Russo (2021) où il joue également le rôle d’un dealer. Harry Holland s’était également invité dans The Impossible, le film qui a révélé Tom Holland en 2012.

