Spotify a introduit l’évaluation de ses Podcasts avec le Podcast rating

Spotify donne à l’auditeur la possibilité d’attribuer une note entre 1 et 5 étoiles aux podcasts disponibles sur la plateforme. Disponible sur l’application mobile, la fonctionnalité représente une nouvelle façon de soutenir vos créateurs préférés et d’en découvrir de nouveaux.

« À partir d’aujourd’hui, nous commençons donc à déployer des classements pour les podcasts : un système de classement par étoiles qui améliore la visibilité des podcasts en mettant en évidence la popularité des émissions. Les évaluations de podcast donnent aux auditeurs la possibilité de soutenir leurs émissions de podcast préférées et de permettre une boucle de rétroaction bidirectionnelle entre le créateur et l’auditeur. »

Spotify a introduit le Podcast rating – Crédits : Spotify

Les auditeurs verront la possibilité d’attribuer une note à un épisode de podcast après un minimum de 30 secondes d’écoute. Dès qu’au moins dix notes ont été reçues, Spotify affichera le score moyen sur la page de destination du podcast. La note moyenne sera affichée publiquement sur la page du podcast sur Spotify, ainsi que le nombre total d’évaluations reçues par l’émission.

Une fonctionnalité déjà présente sur Apple Podcast

Cette nouveauté Spotify reprend simplement ce qui existe déjà sur l’app Apple Podcasts disponible sur Apple Store. Nous étions déjà habitués à entendre les diffuseurs nous inviter à laisser une note sur la plateforme d’Apple. Maintenant, nous pouvons nous attendre à ce que cette invitation soit formulée en direction des deux plateformes.

En introduisant des évaluations, Spotify veut permettre aux auditeurs de décider plus facilement vers quel nouveau Podcast s’orienter.

Les notes donnent également aux créateurs un aperçu de leurs performances. Ils peuvent ensuite utiliser cette fonction de manière productive en demandant des commentaires plus spécifiques, via des questions et réponses sur Spotify ainsi qu’en dehors de la plateforme.

Les algorithmes de recherche n’incluent pas encore les notations

Spotify n’utilise pas encore les évaluations des podcasts pour les recommandations algorithmiques. Néanmoins, cela pourrait faire partie d’un plan plus large visant à faciliter la recherche de podcasts. Spotify a acquis Podz plus tôt cette année pour essayer de promouvoir la découvrabilité des podcasts.

À court terme, il s’agit aussi d’une initiative intelligente de Spotify pour amener les podcasteurs à dire à leur public d’aller sur Spotify. Certains seront inévitablement poussés à motiver leurs auditeurs d’aller sur la plateforme pour les noter afin d’augmenter leur popularité.

La mise en place de cette fonctionnalité a déjà commencé sur Spotify. Vous pouvez trouver plus de détails et informations à ce propos sur le Blog Anchor.

