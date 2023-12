Spotify : grâce à l’IA, vous pourrez créer la playlist de vos rêves

© Pexels

À partir de 2024, Spotify devra verser chaque année 1,75 % de son chiffre d’affaires pour financer le Centre National de la Musique. Une nouvelle taxe qui pourrait avoir un impact sur le prix des abonnements du service de streaming.

En attendant, Spotify se concentre surtout sur l’intégration de fonctionnalités inédites, plutôt que sur l’augmentation de ses prix. Dès maintenant, la plateforme permet à certains utilisateurs de créer des playlists personnalisées grâce à l’IA.

Spotify peut générer des playlists en quelques secondes grâce à l’intelligence artificielle

Voilà une nouvelle fonctionnalité qui devrait rencontrer un joli succès. Spotify peut désormais créer des playlists grâce à l’intelligence artificielle. Pour le moment, seuls certains utilisateurs anglophones peuvent tester cette option inédite.

L’utilisateur de TikTok @robdad_ fait partie des heureux élus. Il montre que pour accéder à la fonctionnalité, il faut se rendre dans la Bibliothèque, puis cliquer sur le « + » en haut de l’écran. L’option pour générer des playlists avec l’intelligence artificielle apparaît dans ce menu. En sélectionnant celle-ci, une interface similaire à celle de ChatGPT s’ouvre.

Dans un champ de texte, il suffit d’écrire ce qui vous fait envie pour que l’application crée une playlist de plusieurs chansons issues de son catalogue. Spotify peut même effectuer des suggestions si vous manquez d’inspiration. Au bout de quelques secondes seulement, l’application génère une liste de lecture. Bien sûr, il est possible de supprimer des morceaux.

Pour le moment, les utilisateurs anglophones ne semblent pas tous avoir accès à la fonctionnalité. Contacté par le média TechCrunch, un porte-parole de Spotify confirme que la création de playlists par IA est en phase de test, mais rien n’assure qu’elle sera conservée.

« Nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons rien d’autre à partager pour le moment », déclare-t-il. Spotify, qui permet déjà de créer des playlists collaboratives, pourrait marquer des points avec cette option utilisant l’intelligence artificielle.