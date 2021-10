Squid Game : cette scène qui fait pleurer Jung Hoyeon

Le phénomène planétaire Squid Game n’en finit plus de faire parler de lui. Personne n’a pu passer à côté de ce carton d’audience sur Netflix. Et beaucoup ne sont pas pas restés insensible à la belle Jung Hoyeon. Il faut dire que la jeune femme n’en est pas à son coup d’essai. Déjà en 2015, le magazine Vogue lui décernait le titre de « phénomène à suivre ». Déjà ultra connue sur les podiums des créateurs de mode, Hoyeon risque bien de devenir LA comédienne en vue des prochaines années. Sa performance, tout en sensibilité, y est aussi pour beaucoup. Et la jeune femme se souvient encore de la fameuse scène du jeune de billes.

Jung Hoyeon, encore marquée par la scène du jeu de billes – Crédit : Netflix

Cette séquence touche particulièrement la comédienne. A tel point qu’elle pleure à chaque fois qu’elle la revisionne. Ce moment charnière de la série montre à quel point les joueurs sont prêts à tout pour sauver leur peau.

Squid Game : la scène du jeu de billes, moment fort en émotions

Cette scène n’est pas anodine. En effet, elle montre à quel point les joueurs sont partagés entre un sentiment de loyauté envers leur prochain et leur furieuse envie de terminer la partie en vie. A la première lecture de cette scène, la comédienne a été bouleversée. « Quand j’ai lu le script, je sanglotais. C’était une grande excitation pour moi. Je devais tout imaginer à partir du scénario » explique ainsi la comédienne. Mais cette déclaration n’a finalement rien de bien surprenant.

Dans cette scène, Sae-Byeok reste en vie grâce au sacrifice de Ji-Yeong. Ils sont parfaitement conscients que seul l’un d’entre eux pourra continuer la partie. C’est pourquoi ils tentent de retarder le jeu de billes par tous les moyens. Grâce à leur complicité, Ji se rend compte que Sae a encore trop de belles choses à vivre. C’est pourquoi le personnage préfère se sacrifier à sa place.

Si vous êtes passé à côté de la série, il est toujours tant de vous rattraper ! Quand à Jung, vous devriez la retrouver prochainement dans de grandes productions cinématographiques ! (Mais on ne vous a rien dit !)

Source : We Got This Covered