Squid Game : les intrigues possibles pour la saison 2

Une saison 2 pleine de promesses – Crédit : Netflix

Impossible de passer à côté de Squid Game. Véritable succès surprise de Netflix, la série cartonne dans le monde entier jusqu’à devenir prisée pour Halloween. On doit cet engouement au concept de Squid Game, diablement efficace. Des joueurs lourdement endettés, 456 plus précisément, participent à un jeu mortel. Le prix ? Une grosse somme d’argent pour sortir de la pauvreté. Et alors qu’une saison 2 se prépare chez Netflix, retour sur les intrigues possibles pour ces épisodes supplémentaires.

Seong Gi-Hun infiltre le Squid Game en tant que travailleur

Squid Game repose sur deux couleurs. Une théorie veut que le choix du bleu entraîne la participation au jeu mortel tandis que le rouge affecte en tant que travailleur. Basé sur ce symbolisme, le saison 2 pourrait faire de Seong Gi-Hun un travailleur infiltré. Cette possibilité repose sur sa nouvelle coiffure rouge. Seong Gi-Hun a les ressources financières nécessaires pour se venger du Squid Game puisqu’il est le grand gagnant

Hwang Jun-ho fait équipe avec Seong Gi-Hun dans la saison 2

Dans l’épisode 8, Hwang Jun-ho tente de quitter l’île après avoir rassemblé assez de preuves pour stopper le Squid Game. Mais l’homme n’arrive pas à s’échapper, coincé par ses poursuivants au sommet d’une falaise surplombant l’océan. Hwang Jun-ho se retrouve face au Front Man qui n’est autre que In-ho, le frère disparu qu’il cherchait. Ce dernier tire alors une balle dans son épaule. Hwang Jun-oh tombe dans l’eau mais sa mort n’est pas montrée. Puisqu’il cherche à mettre fin au Squid Game, une collaboration avec Seong Gi-Hun n’est pas à exclure.

Le petit frère de Kang Sae-Byeok rejoindra le Squid Game

Une intrigue centrée sur le petit frère de Kang Sae-Byeok ? – Crédit : Netflix

Dans le dernier épisode de Squid Game, Kang Cheol, le petit frère de Sae-byeok, est confié à la mère de Cho Sang-woo. Seong Gi-Hun donne une importante somme d’argent à la mère de ce dernier, qui ignore la mort de son fils. Le gagnant du Squid Game s’assure que Kang Cheol termine dans une belle maison. Mais il est évident qu’à l’âge adulte, il souhaitera des réponses, savoir où est passée sa sœur. Il est possible que Kang Cheol découvre l’existence du Squid Game et soit enclin à le rejoindre pour sortir le reste de sa famille de Corée du Nord.

Une saison 2 dans d’autres pays ?

Vers la fin de la série, il est révélé que des VIP de différents pays parient sur les jeux. L’un d’eux remarque que la Corée du Sud est bien placée cette année. Cela veut dire que le Squid Game se déroule dans des pays du monde entier. On peut alors s’imaginer une intrigue abandonnant le pays d’Asie pour se concentrer sur d’autres territoires. Une nouvelle saison rimerait avec une nouvelle intrigue, de nouveaux personnages. Après tout, les organisateurs possèdent suffisamment d’argent pour investir dans un énorme prix, la sécurité, des équipements de luxe, etc.

Une saison 2 située dans le passé

Hwang Jun-ho se fraie un chemin dans le sanctuaire du Front Man pour découvrir des fichiers complets sur chaque joueur (sauf Il-nam). Cela inclut des fiches remontant aux années 90. Et lorsque l’on voit la taille des archives, il semble évident que le Squid Game a une longue histoire. La saison 2 pourrait se dérouler dans le passé, répondant à certains mystères et questions. Une toile de fond intéressante pour ce jeu mortel.

La saison 2 de Squid Game pourrait dévoile comment In-Ho a gagné et est devenu le Front Man

Le Front Man n’a pas livré tous ses mystères – Crédit : Netflix

Hwang Jun-ho découvre également que son petit frère disparu, In-ho, a gagné le Squid Game en 2015, devenant le Front Man. La saison 2 pourrait montrer comment ce dernier a remporté le jeu mortel et les raisons l’ayant poussé à devenir ce mystérieux personnage masqué. Sans oublier que cela signifierait plus de temps à l’écran pour son acteur acclamé, Lee Byung-hun (J’ai rencontré le diable). Après tout, ce dernier passe la plupart de son temps sous un masque.

Une saison 2 sur Il-Nam et le tout premier Squid Game

Toujours dans l’optique d’aller dans le passé, la saison 2 de Squid Game pourrait se concentrer sur le premier jeu et le rôle du milliardaire fondateur, Il-Nam. Comment la compétition a été pensée, organisée, comment l’île a été aménagée. Un Squid Game avec des éléments démodés et encore plus brutaux puisqu’il s’agira d’une première. Une saison revenant sur les secrets d’un passé lointain.

Source : ScreenRant