Une star de Squid Game rejoint la série Star Wars : The Acolyte

Après Squid Game qui a rencontré un succès mondial sur Netflix et dont la saison 2 est en préparation, l’acteur Lee Jung-jae prépare un nouveau rôle. Il a effectivement rejoint l’univers Star Wars, ce qui était complètement inattendu. Selon un nouveau rapport de Deadline, Lee Jung-jae a décroché un rôle important dans la prochaine série Star Wars : The Acolyte de Lucasfilm. Elle se déroulera 100 ans avant les évènements de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme.

Lee Jung-jae dans Squid Game – Crédit : Netflix

Dans Squid Game, Lee Jung-jae interprète le personnage principal Seong Gi-hun que l’on retrouvera aussi dans la deuxième saison. Squid Game a fait connaître Lee Jung-jae à l’international et les fans sont désormais impatients de le revoir dans d’autres rôles complètement différents.

Lee Jung-jae aurait décroché le rôle principal masculin dans The Acolyte

Des sources ont confirmé à Deadline que Lee Jung-jae a décroché le rôle principal masculin dans The Acolyte. Il sera accompagné par Amandla Stenberg qui interprète le rôle principal féminin. Pour le moment, nous n’avons pas de détails supplémentaires sur le rôle de Lee Jung-jae ni même sur celui d’Amandla Stenberg. Ils sont encore complètement mystérieux.

Lucasfilm n’a pas non plus partagé d’informations complémentaires sur le casting de The Acolyte. Il faudra donc se contenter de ce que l’on sait jusqu’à ce que la série commence à se dévoiler. D’ailleurs, il se pourrait bien qu’un Sith légendaire du nom de Dark Plagueis soit dans The Acolyte.

Disney+ a annoncé il y a deux ans que Star Wars : The Acolyte sera « un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets ténébreux et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République ». La série Star Wars sera diffusée sur Disney+, mais nous n’avons pas encore de date de sortie.

Source : CNET