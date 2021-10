Squid Game : la théorie folle des fans sur les origines du recruteur des jeux

Dans Squid Game, les joueurs sont recrutés par un personnage mystérieux aussi appelé The Salesman qui est interprété par l’acteur Gong Yoo. Quelle est la véritable identité du recruteur et quelles sont ses origines ? Voici la théorie des fans.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la série Squid Game sur Netflix.

La première saison de la série phénomène Squid Game sur Netflix s’est terminée après le neuvième épisode, mais il y a de nombreux mystères qui ne sont pas résolus. En attendant la saison 2 pour laquelle plusieurs intrigues sont possibles, les fans proposent déjà leur propre théorie sur certains des plus gros mystères du drama coréen.

Le recruteur (Gong Yoo) dans Squid Game – Crédit : Netflix

L’un d’entre eux concerne le recruteur des jeux, aussi appelé The Salesman, qui est interprété par Gong Yoo (Dernier train pour Busan). Comme son nom l’indique, il a la responsabilité de trouver les personnes les plus désespérées financièrement et de les convaincre de participer aux jeux. Pour y parvenir, il leur propose une partie amicale de Ddakji, un jeu traditionnel coréen qui se joue avec des papiers pliés.

Le Salesman serait-il aussi un ancien vainqueur des jeux de Squid Game ?

Dans le premier épisode, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) a joué avec le recruteur pour tenter de gagner 100 000 wons. En contrepartie, le Salesman le claquait à chaque fois qu’il perdait un tour jusqu’à ce qu’il gagne et remporte la somme d’argent. Le Salesman lui a alors donné la fameuse carte d’invitation qui a créé un gros problème dans la vraie vie. Il lui a promis de pouvoir gagner encore plus en participant à d’autres jeux.

Dans le dernier épisode de Squid Game, Seong Gi-hun qui est sorti vainqueur recroise le Salesman dans le métro en train de recruter une autre personne désespérée pour participer aux jeux suivants. Sur Reddit, un fan a partagé sa théorie sur les origines du recruteur. Selon lui, « le Salesman était autrefois un participant qui a réussi à remporter la dernière partie et à sortir vainqueur des jeux ». Son histoire serait donc similaire à celle du Front Man qui a tiré sur son propre frère officier de police ayant infiltré l’organisation des jeux.

Au lieu de laisser les jeux derrière eux et de profiter de leur argent, le Front Man et le Salesman n’auraient jamais réussi à se détourner de cet univers macabre. D’ailleurs, tous les gardes et employés de l’organisation sont peut-être eux aussi d’anciens participants. En tout cas, les fans espèrent en savoir plus dans la saison 2 de Squid Game.

Source : We Got This Covered