Squid Game : Netflix va supprimer le numéro de téléphone après des milliers d’appels reçus chaque jour

Le succès mondial rencontré par la série coréenne Squid Game sur Netflix est un véritable calvaire pour certaines personnes. Un individu en particulier, chef d’entreprise en Corée du Sud, rencontre un problème qui lui gâche le quotidien.

La fameuse carte d’invitation de Squid Game – Crédit : Netflix

Dès le premier épisode, le protagoniste Seong Gi-hun (le joueur n° 456) interprété par Lee Jung-jae reçoit une carte d’un homme mystérieux. Il s’agit de la carte d’invitation pour participer au jeu macabre. Des symboles semblables à ceux de PlayStation se trouvent au recto et un numéro de téléphone est inscrit au verso. Les joueurs appellent ce numéro s’ils décident de participer « au jeu ». Seulement voilà, c’est un véritable numéro de téléphone dont le propriétaire est maintenant victime de milliers de canulars téléphoniques.

Il reçoit plus de 4 000 appels et SMS chaque jour depuis la diffusion de Squid Game

Au début, le propriétaire pensait recevoir des appels spam jusqu’à ce que plusieurs personnes lui expliquent que son numéro de téléphone apparaît dans la série Squid Game sur Netflix. Il s’agit bien entendu d’un incident involontaire de la part de la société de production Siren Pictures. Pour plus de réalisme, la production a préféré choisir un véritable numéro au lieu d’une suite de chiffres. Elle a ensuite retiré les trois premiers chiffres du numéro, pensant alors qu’il ne pourrait pas être composé. C’était une erreur.

Quand le numéro est composé localement depuis la Corée du Sud, les trois premiers chiffres sont automatiquement ajoutés. Par conséquent, le propriétaire reçoit maintenant plus de 4 000 appels et SMS chaque jour. Il a révélé lors d’une interview que : « après la diffusion de Squid Game, je reçois des appels et des SMS sans cesse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au point qu’il m’est difficile de continuer ma vie quotidienne ». Le problème est qu’il ne peut pas simplement supprimer ce numéro de téléphone qui lui sert depuis plus de 10 ans pour gérer son entreprise.

Le numéro va être supprimé de Squid Game, mais il circule déjà en ligne

Netflix essaie donc de trouver une solution. Le géant des plateformes de streaming va travailler avec Siren Pictures pour modifier les scènes où le numéro apparaît afin de le supprimer. Netflix Corée demande aussi aux téléspectateurs de ne plus contacter ce numéro, mais cela ne suffira évidemment pas.

Même si les scènes de Squid Game sont modifiées, le numéro de ce citoyen coréen malchanceux sera toujours sur Internet. Il va donc devoir attendre que la hype de la série retombe progressivement avant de pouvoir retrouver le calme de sa vie quotidienne.

