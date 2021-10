Squid Game : que révèle la confrontation entre le Front Man et Hwang Jun-ho ?

Dans le huitième et avant-dernier épisode de Squid Game, le Front Man confronte finalement Hwang Jun-ho, le policier qui a réussi à infiltrer les jeux et obtenir des preuves. Cette confrontation ne se déroule pas comme prévu.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la série Squid Game sur Netflix.

Dans la série coréenne Squid Game qui explose tous les records sur Netflix, Hwang Jun-ho est un policier à la recherche de son frère disparu depuis plusieurs années. Quand il entend l’histoire de Seong Gi-hun qui essaie désespérément de convaincre les policiers après être sorti du jeu, Hwang Jun-ho est persuadé que son frère In-ho était aussi un participant.

Le Front Man dans Squid Game – Crédit : Netflix

In-ho était effectivement en possession de la même carte d’invitation que Hwang Jun-ho a retrouvée dans son appartement. D’ailleurs, cette fameuse carte est responsable du harcèlement d’un chef d’entreprise qui reçoit des milliers d’appels et SMS par jour à cause de son numéro inscrit au dos de la carte. Hwang Jun-ho arrive donc à s’infiltrer dans « le jeu » et se déguise en garde pour tenter de découvrir le sort de son frère.

Hwang Jun-ho n’est peut-être pas mort, son retour dans la saison 2 ?

En fouillant dans les archives, le policier se rend compte que son frère était un vainqueur des jeux il y a plusieurs années. Hwang Jun-ho obtient ensuite une confession de l’un des VIPs présents qu’il enregistre afin de quitter l’île avec une preuve. Il est cependant poursuivi par le Front Man lui-même et ses gardes.

Dans l’épisode 8, le Front Man retrouve et confronte directement Hwang Jun-ho au sommet d’une falaise. Le policier découvre alors que le Front Man est en réalité son frère In-ho disparu. Après avoir brièvement essayé de le convaincre de venir avec lui, In-ho tire sur son propre frère qui tombe à l’eau. Néanmoins, sa mort n’est pas confirmée et le retour de Hwang Jun-ho pourrait bien être l’une des intrigues de la saison 2.

Cette scène bouleversante de Squid Game montre la loyauté de In-ho envers les jeux

Mais alors, pourquoi le Front Man a-t-il tiré sur son propre frère ? Comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, In-ho met un point d’honneur à ce que les jeux se déroulent dans les règles. Il est très loyal envers l’organisation de ces jeux qui lui ont permis de se sortir de sa condition désespérée dans laquelle il se trouvait avant de participer.

In-ho a donc tiré par sens du devoir, les jeux étant plus importants à ses yeux que sa propre famille. Ce geste n’a pas été facile pour lui mais, contrairement à toutes les personnes qu’il a tuées précédemment, In-ho n’a pas visé entre les deux yeux. Il a tiré dans l’épaule de son frère, probablement pour lui donner une chance de survivre. Quoi qu’il en soit, les fans sont encore plus impatients d’en savoir plus sur le Front Man dans la saison 2 de Squid Game.

