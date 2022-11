Star Wars Skeleton Crew : date de sortie, casting, histoire, tout savoir sur la future série

Après la saison 3 de The Mandalorian et la série centrée sur Ahsoka avec Rosario Dawson en 2023, Disney va sortir Star Wars: Skeleton Crew, une série avec Jude Law en acteur principal. On vous dit tout ce que l’on sait à son sujet jusqu’à aujourd’hui.

Star Wars: Skeleton Crew © Disney

2023 s’annonce comme une année pleine d’incroyables émissions Star Wars avec la saison 3 de The Mandalorian, suivie peu de temps après par la série Ahsoka tant attendue avec Rosario Dawson. Mais ce ne sont pas les deux seules séries qui seront diffusées cette année.

Après The Book of Boba Fett et The Mandalorian ou les thrillers politiques comme Andor, Star Wars prend une autre direction avec Star Wars : Skeleton Crew. La série inclura une distribution beaucoup plus jeune, guidée par Jude Law. Les détails sur la série sont rares pour le moment, mais voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Wars: Skeleton Crew.

Star Wars: Skeleton Crew : quelle date de sortie ?

Star Wars: Skeleton Crew n’a pas encore de date de sortie officielle, mais nous savons qu’elle devrait sortir en 2023. Cela étant dit, nous pouvons extrapoler un délai de sortie possible, basé sur quelques faits connus.

Nous savons que la série a commencé sa production en septembre 2022 à Los Angeles et que les séries Star Wars mettent généralement environ un an et demi à apparaître. De plus, nous savons que The Mandalorian a une date de sortie de février 2023, et qu’elle sera suivi par Ahsoka. Cela signifie que la série pourrait sortir du milieu à la fin de l’été, en supposant que Lucasfilm ne veuille pas chevaucher leurs émissions (comme ils l’ont évité dans le passé). Sur cette base, nous pouvons nous attendre à ce que Skeleton Crew sorte à l’automne ou à l’hiver 2023, mais encore une fois, prenez cela avec un grain de sel.

Comme pour toutes les séries Star Wars, la série sera exclusivement sur Disney+.

Quel casting et qui dirige la série Star Wars: Skeleton Crew?

Les principaux créateurs de la série sont Jon Watts et Chris Ford de Spider-Man : Homecoming. Ce sera leur première arrivée dans l’univers de Star Wars, même si leurs autres projets ont été largement bien accueillis. Ils seront soutenus par les producteurs Dave Filoni (Star Wars : The Clone Wars) et Jon Favreau (The Mandalorian), qui ont travaillé sur pratiquement toutes les séries télévisées Star Wars à l’exception d’Andor.

© Disney

Pour l’instant, nous n’avons pas tous les détails sur la distribution artistique de l’émission. Selon toute vraisemblance, c’est parce que de nombreux membres de la distribution seront mineurs, impliquant potentiellement beaucoup de nouveaux visages. Espérons que les acteurs et actrices seront tout aussi talentueux que les nouveaux visages que nous avons vus dans Stranger Things par exemple, qui sont maintenant devenus des stars à part entière. Il y a toutefois eu quelques rumeurs disant que Kyriana Kratter (Bunk’D) et Ravi Cabot-Conyers (Encanto) feront partie du casting.

Pour ceux de la distribution que nous connaissons jusqu’à présent, le plus grand membre de la distribution est Jude Law. Il est bien connu pour ses divers rôles dans des productions de niche et grand public, y compris dans Captain Marvel.

Est-ce que Star Wars: Skeleton Crew se croisera avec d’autres séries Star Wars ?

Dans une récente interview, Jon Favreau et Dave Filoni ont parlé de la nature complexe des délais des émissions Star Wars. Lorsque Favreau parlait de son travail d’écriture pour la quatrième saison de The Mandalorian, il a spécialement mentionné Skeleton Crew. Ce n’est pas une confirmation que les deux émissions interagiront ensemble, mais étant donné le niveau de connectivité entre les créateurs et les délais très proches, les deux séries pourraient bien se croiser.

Que savons-nous de l’intrigue de Star Wars: Skeleton Crew ?

Star Wars : Skeleton Crew se déroule neuf ans après la bataille de Yavin. Pour ceux qui ne connaissent pas la chronologie sans cesse croissante de Star Wars, cela se passe cinq ans après Le Retour du Jedi et commence presque en même temps que la saison 1 de The Mandalorian. Pour ceux qui craignent que l’émission ne soit destinée uniquement aux enfants, le créateur Jon Watts a déjà assuré au public que ce ne sera pas le cas.

Certains des commentaires qu’il a faits lors de la Star Wars Celebration 2022 indiquent que cette série aura des nuances assez sombres. Dans une récente interview, Jon Watts et Christopher Ford ont déclaré que la série était « une version galactique des films d’aventure classiques d’Amblin des années 80 ». La série suivra principalement un groupe de quatre enfants différents d’une planète jusque-là inconnue qui se perdent d’une manière ou d’une autre dans la galaxie Star Wars, que nous connaissons et aimons tous.

Même si la série a beaucoup de potentiel, nous n’avons pas plus d’informations sur la saison 1. Elle est censée raconter une histoire de passage à l’âge adulte, un peu comme dans Stranger Things. Nous savons aussi que Disney compte investir pas mal de ressources dans la série. Nous avons aussi vu la vidéo d’un speeder s’écraser dans un mur lors d’une scène de tournage.

Tout cela, combiné aux éloges des producteurs de haut niveau, indique que cette série devrait marquer les esprits. C’est une grande galaxie et il y a beaucoup d’endroits à explorer pour un groupe d’enfants dans Star Wars, alors espérons qu’elle soit à la hauteur de nos attentes.