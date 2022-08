The Mandalorian, saison 3 : les motivations de Din Djarin dévoilées

La saison 3 de The Mandalorian est prévu pour février 2023 sur Disney+. Mais que nous réserve Din Djarin ? Jon Favreau, créateur de la série, nous en dit plus sur les motivations du chasseur de primes.

Que nous réserve Din Djarin ? – Crédit : Lucasfilm

Pedro Pascal, l’interprète du Mando, nous l’a promis. The Mandalorian livrera une saison 3 encore meilleure que les précédentes. La série Star Wars plébiscitée par les fans prépare la venue de nouveaux épisodes sur Disney+ pour février 2023. L’occasion pour son créateur Jon Favreau de nous en dévoiler plus sur les motivations de Din Djarin. Lors d’un passage dans le podcast Dagobah Dispatch, l’homme parle de la rédemption du chasseur de primes en faisant le pont avec Le Livre de Boba Fett. Mais aussi de ses différences avec les autres mandaloriens.

Din Djarin a l’opportunité de se racheter

Jon Favreau nous en dit plus – Crédit : Lucasfilm

La saison 3 de The Mandalorian intègre Christopher Lloyd, l’interprète du Doc dans Retour vers le futur. Une information officielle en plus d’une poignée d’autres comme les motivations de Din Djarin.

Interviewé lors d’un podcast, Jon Favreau déclare à son propos : « Nous avons établi dans Le Livre de Boba Fett qu’il y a une opportunité pour [lui] de se racheter. Parce qu’il a transgressé les règles des mandaloriens en retirant son casque. Et parmi son groupe, ce n’est pas autorisé ».

Jon Favreau poursuit : « À présent, nous savons qu’il existe d’autres groupes de mandaloriens aux règles différentes. Dans The Clone Wars, nous avons vu avec [le réalisateur] Dave Filoni et aussi avec le personnage que j’interprète dedans qu’ils peuvent être différents. Ils se réunissent et nous allons découvrir le point de convergence de ces communautés. Sans oublier leur monde d’origine d’où ils sont exilés, c’est-à-dire Mandalore ».

Un récit centré sur les mandaloriens ?

La saison 3 arrive en février 2023 – Crédit : Lucasfilm

L’intrigue de la saison 3 reste mystérieuse mais Jon Favreau indique qu’il s’agira notamment d’un portrait des différents mandaloriens. En plus de la rédemption de Din Djarin. Parmi les nouveaux venus, en plus de Christopher Lloyd, on parle de Taika Waititi (le réalisateur de Thor 3 et Thor 4). Le réalisateur prête sa voix à IG-11 dans la première saison avant de s’autodétruire.

Lors de la Star Wars Celebration 2022, Lucasfilm a dévoilé une bande-annonce encore inédite. Aucune fuite à signaler pour la vidéo, Lucasfilm veille !

C’est en février 2023 que The Mandalorian débute sa saison 3 sur Disney+.

