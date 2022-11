Star Wars : ce détail subtil révèle pourquoi Jango Fett a été vaincu si facilement

Mace Windu ne fera qu’une bouchée du chasseur de primes © Lucasfilm

Ce qu’on aime dans Star Wars, c’est le soin infini apporté aux détails dont certains échappent même aux fans les plus observateurs. Le duel entre Mace Windu et Jango Fett dans l’épisode II en est un cas d’école. Alors que la bataille de Géonosis fait rage, le premier cité parvient à trancher la tête du second avec son sabre violet cher à Samuel L. Jackson.

Grâce à son attirail de choc, Jango Fett est pourtant l’un des rares non-utilisateurs de la Force à pouvoir résister face un Jedi. Plus tôt dans le film, il avait notamment réussi à se défaire d’Obi-Wan sur la planète Kamino, parvenant à prendre la fuite. Certes, Mace Windu était un duelliste encore plus puissant que Kenobi à l’époque du film. Mais le chasseur de primes n’aurait-il pas pu tenir tête plus longtemps face au Maître Jedi en mettant à profit son équipement ?

Sans jetpack fonctionnel, Fett ne pouvait rien contre Windu

Alors qu’il tente de récupérer le sabre de Windu, Fett est pris en chasse par un Reek qui le charge. La créature aux trois cornes le fait rouler dans le sable avant d’être finalement achevée par le père de Boba. De drôles d’étincelles apparaîssent toutefois sur son jetpack, profondément malmené lors par le Reek.

Mace Windu se précipite alors sur Fett, repoussant ses tirs de blaster. Le père des clones tente de s’envoler mais son jetpack est bel et bien cassé malgré une vaine tentative de propulsion. Il n’échappe ainsi pas au sabre laser du Jedi qui le décapite.

À noter également que Jango Fett est orphelin de son second blaster, perdu plus tôt lors de son combat contre Obi-Wan. Autant de raisons qui ont précipité sa chute sous les yeux horrifiés de son fils. Pour rappel, ce dernier prendra sa suite, récupérant son armure pour devenir l’un des chasseurs de primes les plus impitoyables de la Galaxie. Avec l’âge, il deviendra toutefois plus sage comme nous le découvrons dans la série Le Livre de Boba Fett.