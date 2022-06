Star Wars : cette vidéo d’époque dévoile une demande de Samuel L. Jackson à George Lucas

Samel L. Jackson a demandé un sabre laser violet – Crédit : Lucasfilm

Certaines rares franchises ne s’éteignent jamais, continuant à développer une dense mythologie pendant des années. C’est le cas de Star Wars, autrefois dans une production moins frénétique. Mais depuis que Disney possède Lucasfilm, les projets s’enchaînent, notamment sur Disney+. Les fans profitent actuellement de la mini-série Obi-Wan Kenobi avec une seconde saison en développement selon des informations. Une production se déroulant après la prélogie dans laquelle Samuel L. Jackson campe Mace Windu, un Jedi au sabre violet. Une couleur demandée par le comédien à George Lucas comme en atteste cette vidéo d’époque postée sur Reddit !

L’acteur demande un sabre laser violet au créateur de Star Wars

Star Wars a toujours eu de grosses stars dans ses rangs. Ewan McGregor, Liam Neeson, Natalie Portman, beaucoup d’exemples peuvent être cités. Parmi les visages marquants de la prélogie, Samuel L. Jackson campe Mace Windu, Jedi doté d’un sabre violet. Dans une vidéo disponible sur Reddit datant du tournage de l’un des films, on aperçoit George Lucas lui expliquer les différentes couleurs correspondant aux gentils et aux méchants dans Star Wars. Samuel L. Jackson lui demande tout de même un sabre violet, couleur jamais utilisée jusqu’à présent, que le réalisateur ne peut lui refuser. On aperçoit alors le sourire ravi de l’interprète de Mace Windu en fin de vidéo. Les Jedi ont des sabres verts et bleus, le sien sera unique avec sa teinte violette. Comment refuser la demande d’un acteur comme Samuel L. Jackson ?

D’autant plus que le sabre laser violet de Mace Windu a marqué énormément de fans à l’époque de la sortie de la prélogie. Sur Reddit, certains se remémorent des souvenirs d’enfance comme la joie de découvrir cette teinte inédite au cinéma. D’autres parlent des jouets promotionnels dans les paquets de céréales de l’époque et leur surprise en découvrant cette arme inédite jusqu’à présent.

Cette vidéo amusante risque de plaire aux fans de Star Wars à la recherche d’archives d’antan. La magie d’Internet !

