Star Wars : ces personnages qui ont perdu leur sabre laser

Certains ont perdu leur sabre laser dans Star Wars – Crédit : Lucasfilm

Le sabre laser est une arme précieuse pour un Jedi. Tous doivent partir en pèlerinage sacré pour trouver le cristal Kyber qui alimente cet objet unique qui va prochainement arriver dans les parcs Disney. Les détenteurs d’un sabre laser sont nombreux, entre Anakin Skywalker, Luke Skywalker ou encore Rey, qui pourrait être liée aux deux hommes. Les Sith possèdent également cette arme mais s’en servent pour répandre le mal. En marge de la sortie de la nouvelle série Star Wars appelée The Bad Batch, retour sur ces personnages qui ont perdu ou cassé leur arme.

Le général Grievous (ou Qymaen Jai Sheeiai)

Grievous a la fâcheuse tendance à voler les sabres laser – Crédit : Lucasfilm

Le général Grievous n’est pas un Jedi et n’a jamais maîtrisé la Force. Mais le grand méchant a la fâcheuse habitude de voler le sabre laser de ses ennemis. Nombreuses sont ses victimes : Pablo-Jill, Eeth Koth, Shaak Ti, Roron Corobb, Nahdar Vebb et d’autres…

Ahsoka Tano

Pendant la guerre des clones, Ahsoka Tano s’est éloignée de l’Ordre Jedi. Celle qui est apparue dans The Mandalorian sur Disney+ s’est retrouvée sans son sabre laser. Ahsoka Tano est ensuite revenue au service de la République avant l’Ordre 66. La femme est la seule survivante de son équipage de clones avec le capitaine Rex. Ahsoka Tano a laissé ses armes sur leur lieu de sépulture.

Yoda

Yoda a perdu son sabre laser contre Palpatine – Crédit : Lucasfilm

Yoda est un illustre maître Jedi. Lors de son affrontement contre Palpatine dans La revanche des Sith, ce dernier perd son sabre laser qui n’est pas réapparu par la suite.

Ezra Bridger

Ezra Bridger s’est fait détruire son sabre laser dans la série Rebels. Et le responsable de cette disparition n’est autre qu’un certain Dark Vador. Sa première arme n’a pas survécu à cette rencontre.

Cal Kestis

Cal Kestis est un Jedi apparu très récemment dans la chronologie Star Wars, dans le jeu Jedi Fallen Order. L’homme échappe à l’Ordre 66 dans son enfance et récupéré le sabre laser endommagé de son maître mort, Jaro Tapal. Cal Kestis construira, plus tard, une nouvelle arme.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi a perdu son sabre laser puis utilisé celui de Qui-Gon Jinn – Crédit : Lucasfilm

Qui-Gon Jinn est le maître d’Obi-Wan Kenobi. L’homme affronte, dans La Menace fantôme, le terrible Dark Maul, mais se fait tuer. Obi-Wan Kenobi, également présent, perd son sabre laser lorsque le Sith lui porte un coup. L’homme récupère alors l’arme de Qui-Gon Jinn pour terrasser Dark Maul.

Anakin Skywalker

Anakin Skywalker était fou amoureux de Padmé Amidala. Pour lui prouver que cet amour comptait plus que d’être Jedi, le jeune homme lui offre son sabre laser, rien que ça. Mais lorsque Cad Bane et des chasseurs attaquent le Sénat, Anakin Skywalker ne dispose plus de son arme pour se défendre…

Luke Skywalker

Et maintenant le fils ! Sans doute la plus connue des disparitions d’un sabre laser. Lors de son combat contre Dark Vador, le Sith lui coupe la main qui tenait son arme. Luke Skywalker se retrouve amputé et son sabre laser au fond d’un trou qui semble sans fin.

Anakin Skywalker… encore une fois

Anakin Skywalker a perdu contre son maître – Crédit : Lucasfilm

Lorsque se termine la prélogie avec La revanche des Sith, Obi-Wan Kenobi doit affronter Luke Skywalker, désormais du côté obscur de la Force. L’homme terrasse son Padawan, le laissant pour mort au bord de la lave sur Mustafar. Obi-Wan Kenobi récupère alors le sabre laser d’Anakin Skywalker qu’il donnera, plus tard, à Luke Skywalker sur Tatooine.

Source : CBR