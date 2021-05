Star Wars : un véritable sabre laser présenté par Disney

Crédit : Lucasfilm/Disney

C’est avec Un nouvel espoir, en 1977, que les spectateurs découvrent un univers imaginé par George Lucas : Star Wars. Qui aurait pu imaginer à cette époque que la franchise allait devenir aussi colossale ? Car Star Wars, ce sont neuf films principaux, des jeux vidéo, romans, comics et séries comme The Bad Batch, disponible depuis aujourd’hui sur Disney+. Lucasfilm appartient désormais à Disney et la société n’hésite pas à faire fructifier sa poule aux œufs d’or jusqu’à ses parcs d’attractions. Pour la promotion d’une attraction appelée Star Wars: Galactic Starcruiser au Walt Disney World Resort, on découvre un véritable sabre laser.

Le véritable sabre laser révélé dans une vidéo promotionnelle

C’est une vidéo promotionnelle de l’attraction Star Wars: Galactic Starcruiser au Walt Disney World Resort. De quoi fêter la Journée Star Wars (Star Wars Day) qui se tient tous les 4 mai. On découvre une actrice portant la tenue de Rey, héroïne de la nouvelle trilogie qui aurait du sang de Skywalker, tenant un sabre laser avant de l’allumer.

Disney déclare à propos de cet accessoire que « c’est un nouveau type de sabre laser que Rey tient dans sa main, créé par Walt Disney Imagineering Research and Development ».

Les visiteurs qui feront l’expérience de Star Wars: Galactic Starcruiser seront les premiers à le voir en action, et plus encore, à partir de 2022 lorsque cette incroyable nouvelle aventure fera ses débuts sur deux nuits. Regardez ce sabre laser s’activer sous vos yeux ne sera qu’une des innombrables façon dont vous serez plongé dans l’univers Star Wars et vos décisions, actions, même une simple conversation, déterminent le déroulement de votre voyage.

Mais à quoi fait référence Disney avec cette aventure de deux nuits ?

Une expérience pensée pour se dérouler deux jours

Avec un lancement pour 2022, Star Wars: Galactic Starcruiser est une expérience immersive se déroulant sur deux nuits. Les visiteurs embarquent dans un hôtel pour vivre dans l’univers Star Wars. La pandémie de COVID-19 a repoussé le déploiement de cette expérience unique basée sur la franchise majeure de Lucasfilm. Bien évidemment, il s’agit d’un vrai sabre laser dans son aspect mais l’accessoire ne va pas vous découper !

Quant à Star Wars: Galactic Starcruiser, difficile de dire pour le moment ce que réserve cette aventure. Mais une chose est sûre : les fans risquent de se bousculer au portillon !

