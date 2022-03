Star Wars : cette arme du côté obscur de la Force est trop puissante pour les Sith dans les comics

Dans les comics Star Wars, l’ordre Sith n’est pas le plus dangereux de la galaxie. Il existe un culte encore plus sombre et puissant que les Sith, les Ascendants. Ce culte représente une telle menace que les Sith et Jedi se sont peut-être déjà alliés pour y faire face. Les Ascendants sont obsédés par une chose : créer des technologies dangereuses canalisant le côté obscur de la Force. Ils ont ainsi développé des armes très puissantes.

Docteur Aphra dans les comics Star Wars – Crédits : TM & © Lucasfilm Ltd.

Dans Doctor Aphra #22 écrit par Alyssa Wong et Minkyu Jung, un artefact très puissant créé par les Ascendants réussit à piéger Docteur Aphra dans son propre esprit. Docteur Aphra est une archéologue réputée de la galaxie depuis son arrivée dans l’univers en 2015.

Docteur Aphra est « prise au piège dans son propre esprit » par un artefact puissant des Ascendants

Le nouvel artefact du comics Doctor Aphra #22 s’appelle « Spark Eternal ». Un article sur le site de Star Wars tease que : « Infectée par le Spark Eternal, Docteur Chelli Aphra n’est plus elle-même ! Prise au piège dans son propre esprit, son seul espoir d’évasion réside dans ses propres souvenirs… mais trouvera-t-elle un moyen de s’en sortir avant que le Spark ne la consume complètement ? ».

Cette arme n’est d’ailleurs pas le seul artefact découvert par l’archéologue. Dans le numéro #15 des comics dédiés au personnage, Docteur Aphra découvre aussi le « Thought Dowser », ou « sourcier de pensée » qui permet de dominer l’esprit de ses ennemis. Cette arme s’utilise comme un sabre laser et ne requiert donc pas de connaissances ou d’expérience avec la Force. Par contre, si le « Thought Dowser » se retrouve dans les mains d’un personnage puissant comme Dark Vador dont l’armure a une fonction cachée, « l’effet serait écrasant ».

Ces armes des Ascendants sont tellement sombres et puissantes que même les Sith préfèrent les éviter. Nous ne connaissons pas les effets dévastateurs que le Spark Eternal qui canalise le côté obscur de la Force pourrait avoir sur Docteur Aphra si elle n’arrive pas à s’en débarrasser dans le numéro #22 des comics.

Source : Screen Rant