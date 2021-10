Star Wars : Dark Vador peut survivre dans l’espace

Dark Vador peut survivre dans des conditions extrêmes – Crédit : Marvel Comics

Même si Dark Vador n’existe plus, tué par Palpatine, Star Wars explore toujours les zones d’ombre de son histoire personnelle. On sait notamment que Palpatine possède une arme capable d’éliminer son disciple et que le Sith peut contrôler une explosion grâce à la Force. Et dans Star Wars #17 de Marvel, on apprend que l’armure du célèbre vilain lui confère une aptitude supplémentaire. Dark Vador peut survivre dans l’espace…

Même l’espace ne peut arrêter le terrible seigneur Sith

Alors que Dark Vador revient dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ avec le retour de son interprète Hayden Christensen, Star Wars #17 nous dévoile un étonnant pouvoir. Dans ce comics, Luke Skywalker et Dark Vador s’affrontent à bord de vaisseaux spatiaux. Le Jedi constate que sur la planète stérile où ils se trouvent, tout gèle presque instantanément. Le héros attire le Sith un peu plus bas avec un virage serré, créant une barrière de glace. Dark Vador n’a pas le temps de réagir au piège et s’écrase.

De la fumée s’échappe du TIE Fighter de Dark Vador. Une aile est gravement endommagée et le câblage du cockpit est desserré. La fenêtre du cockpit est brisée, exposant le seigneur Sith.

Supposant que son adversaire est bloqué, Luke Skywalker s’envole, convaincu d’avoir battu son père. Mais le combat se poursuit puisque le TIE Fighter de Dark Vador reprend son vol. Grâce à la Force, le vilain s’envole malgré une fenêtre brisée et donc exposée… à l’espace. Et on le sait : un être vivant ne peut pas respirer au-dessus de l’atmosphère, c’est la mort assurée.

On apprend donc, grâce à cette prouesse, que Dark Vador peut survivre dans l’espace.

Une survie possible grâce à son armure

Le Sith n’abandonne pas si aisément – Crédit : Marvel Comics

Si Dark Vador peut survivre dans l’espace, c’est grâce à son armure conçue par l’empereur Palpatine. Une armure que le Sith porte depuis sa défaite sur Mustafar contre Obi-Wan Kenobi, le laissant infirme et gravement brûlé.

Si l’armure a certains défauts (un poids l’obligeant à changer de style de combat), elle possède également des qualités. Ce n’est pas pour rien que cette silhouette suscite la terreur dans toute la galaxie.

Source : CBR