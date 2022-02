Star Wars : Ian McDiarmid tease le retour de l’Empereur Palpatine

L’acteur britannique Ian McDiarmid a fait sa première apparition dans l’univers de George Lucas en 1983 dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. Il a interprété le rôle de l’Empereur Palpatine à plusieurs reprises jusqu’en 2019 pour Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker.

L’Empereur Palpatine dans Star Wars – Crédit : Lucasfilm Ltd.

Le personnage Sheev Palpatine, alias Dark Sidious, pourrait bientôt revenir. Quelle meilleure occasion que de revenir dans la nouvelle série Obi-Wan Kenobi attendue pour le 25 mai 2022 sur Disney+ ? Rien n’a encore été annoncé, mais Ian McDiarmid a teasé le retour possible de son personnage emblématique dans l’univers.

Un caméo de l’Empereur Palpatine joué par Ian McDiarmid dans Obi-Wan Kenobi ?

Après le légendaire compositeur John Williams qui est revenu 40 ans plus tard, l’acteur Ian McDiarmid pourrait bien être la prochaine figure importante de Star Wars à faire son retour. Dans une interview accordée à Metro, Ian McDiarmid a été interrogé sur son avenir dans la franchise Star Wars.

Voici sa réponse : « Je pense que je dois accepter que, grâce à ma petite-fille ingrate [Rey Skywalker], mon anéantissement a finalement été définitif. Mais, bien sûr [Dark] Vador est de retour dans la nouvelle série télévisée [Obi-Wan Kenobi], donc je suppose qu’il n’est pas impossible que son mentor soit à nouveau découvert en train de se cacher dans l’ombre un jour ». Cette réponse mystérieuse pourrait indiquer un caméo de l’Empereur Palpatine dans Obi-Wan Kenobi.

Bien entendu, nous n’en saurons pas davantage avant la diffusion de Obi-Wan Kenobi sur Disney+ le 25 mai prochain. Peu de détails ont été communiqués sur le synopsis de la série. Nous savons cependant que Hayden Christensen sera de retour dans le rôle de Dark Vador et qu’Ewan McGregor jouera celui d’Obi-Wan. Les six épisodes de la série se dérouleront après le massacre des Jedi par l’Ordre 66 et Obi-Wan devra protéger le jeune Luke Skywalker.

