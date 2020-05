Star Wars : Disney annonce un nouveau film réalisé par Taika Waititi

Crédit : Gage Skidmore / CC BY-SA

« May the fourth be with you ». Ce calembour ne marche pas en français, mais vous aurez compris qu’il fait référence à la journée Star Wars qui a lieu chaque année le 4 mai. C’est d’ailleurs à ce moment que Disney a pris l’habitude de révéler de nouvelles annonces sur l’univers de George Lucas. Le studio n’a donc pas manqué à cette tradition hier en annonçant un nouveau film de la saga Star Wars. L’information qui nous venait de The Hollywood Reporter en janvier dernier était donc véridique. Le réalisateur de Thor : Ragnarok a bien été approché par Lucasfilm pour faire un long-métrage.

Star Wars Day : Steam, GOG et Humble Store proposent déjà des réductions

Le réalisateur de Thor : Ragnarok prend les rênes du prochain Star Wars

La personne aux commandes du prochain film Star Wars n’est autre que le Néo-Zélandais Taika Waititi. Il est lauréat de l’Oscar de la meilleure adaptation pour Jojo Rabbit (2019). De plus, il n’est pas du tout étranger à la saga de la Guerre des étoiles puisqu’il a réalisé l’épisode final de la première saison de The Mandalorian qui a reçu d’excellents retours. Celui-ci est même considéré par beaucoup de fans comme étant le meilleur de la saison.

Bien que Disney n’ait pas donné davantage de détails à propos du titre, du scénario ou même des personnages, on sait qu’il sortira au cinéma et non sur Disney+. Cette nouvelle fait d’ailleurs suite à l’annonce d’une nouvelle série Disney+ centrée sur un personnage féminin. Celle-ci sera produite par Leslye Headland, la showrunner de la populaire série Russian Doll sur Netflix.

Enfin, le script du nouveau film Star Wars sera aussi co-écrit par Taika Waititi, mais il ne sera pas seul. C’est Krysty Wilson-Cairns qui va l’accompagner dans cette aventure. Cette dernière connaît également une popularité croissante depuis la sortie du film 1917 en 2019 pour lequel elle a été nommée à l’Oscar du meilleur scénario original. Disney n’a pas confirmé si le prochain film marquera le début d’une trilogie Star Wars ou s’il sera un standalone comme Rogue One : À Star Wars Story (2016) par exemple. Quoi qu’il en soit, avec Taika Waititi et Krysty Wilson-Cairns aux commandes, le nouveau film Star Wars part sur d’excellentes bases.

Source : IGN