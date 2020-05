Star Wars Day : Steam, GOG et Humble Store proposent déjà des réductions

Crédit : Steam

Chaque année, le début du mois de mai est grandement attendu par tous les fans de la saga La Guerre des étoiles créée par George Lucas. En effet, le 4 mai est considéré comme étant le Star Wars Day, ou la journée Star Wars en français. Quelle est l’origine du choix de cette date ? Ce sont en fait les fans qui ont fait un calembour en utilisant la phrase la plus célèbre de Star Wars que tout amateur de Jedi se doit de connaître.

Le Star Wars Day célébré par les boutiques numériques de jeux vidéo

En anglais, c’est « May the Force be with you » (Que la Force soit avec vous). La phrase a donc été transformée en « May the Fourth be with you » (Que le 4 mai soit avec vous). À l’occasion de cette journée, non seulement les fans ont l’habitude de faire un marathon des films, mais aussi de jouer aux jeux de la saga. Si c’est ce que vous comptiez faire, les boutiques numériques ont tout préparé pour l’occasion.

Prepare to celebrate with Star Wars this weekend with titles up to 75% off! Save on Star Wars Jedi: Fallen Order, Knights of the Old Republic, and more.

And #MayThe4th be with you.

(Regional Restrictions may apply)https://t.co/fEqk3oaG6a pic.twitter.com/fXEkFDrFTQ — Humble Bundle (@humble) May 1, 2020

Tous les titres de la franchise Star Wars sont donc en promotion chez Steam, GOG et Humble Store. On retrouve même le dernier en date, Star Wars Jedi : Fallen Order à 40% de réduction. C’est une très bonne offre pour un jeu sorti en novembre dernier avec de très bons retours de la part des joueurs. Si vous n’avez jamais eu l’occasion de jouer à un jeu de la saga et que vous ne savez pas par où commencer, le pack STAR WARS™ Complete Collection est fait pour vous. À 74% de réduction, ce pack contient 26 titres différents pour tous les âges et tous les goûts.

Les adeptes de la Guerre des étoiles, mais aussi les plus jeunes peuvent en profiter

Pour les plus nostalgiques, Star Wars : Battlefront (Classic, 2004) est à -50% avec une surprise. Les développeurs viennent d’ajouter le mode multijoueur au jeu Steam. Le cross-play entre GOG et Steam est donc maintenant possible pour les utilisateurs de GOG Galaxy qui veulent profiter du jeu avec leurs amis qui l’ont sur Steam, et vice-versa.

Enfin, même les plus jeunes peuvent profiter du Star Wars Day. Les jeux Lego Star Wars sont à 75% de remise et même -80% pour Lego Star Wars : The Force Awakens (2016). Le Star Wars Day est donc la parfaite occasion pour faire ses emplettes de jeux vidéo à petits prix. Il y a en plus largement de quoi s’occuper avec ces titres pendant le reste du confinement.

