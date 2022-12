Star Wars essaie subtilement de nous faire oublier le baiser entre Luke et sa sœur Leia

Tous les fans de Star Wars se souviennent du baiser entre Luke et Leia dans la trilogie originale ainsi que de leur triangle amoureux avec Han Solo. Aujourd’hui, la franchise fait tout ce qu’elle peut pour « diminuer » ce moment relativement gênant, puisqu’il est désormais largement admis qu’ils sont frères et sœurs.

Le fameux baiser entre Luke et Leia © Lucasfilm

Bien qu’il s’agisse d’une véritable institution culturelle aujourd’hui, la trilogie originale de Star Wars était loin d’être un pari sûr lors de sa création. Ce qui aura conduit à des moments jugés comme étranges aujourd’hui, alors que les plans changeaient au fur et à mesure des films.

La romance entre Luke et Leia tente, aujourd’hui, d’être subtilement effacée par la franchise. Elle aura été bien évidemment aperçue dans les films avec leur fameux baiser, mais aussi mise en avant dans les bandes dessinées et les romans, tels que Star Wars #25 d’Archie Goodwin et Carmine Infantino, où les deux s’embrassent une nouvelle fois, ou encore Splinter of the Mind’s Eye d’Alan Dean Foster, qui montre Luke en train de se languir auprès de Leia. Après tout, même John Williams avait écrit une musique d’amour pour Luke et Leia.

L’acteur Mark Hamill aura quant à lui qualifié ce baiser d’innocent, car aucun des deux ne savait qu’ils étaient liés par le sang, à l’époque. Ce que tout le monde pense aujourd’hui. Pourtant, plus de 40 ans plus tard, Star Wars profite toujours subtilement de l’occasion pour modifier la façon dont les fans voient ce détail.

Star Wars tente de nous faire croire que Leia n’était peut-être pas si intéressée par Luke

Dans Star Wars #29 de Charles Soule, Ramon Rosanas, Luke, Leia, Chewbacca, Lando et Lobot se retrouvent sur Spira en tant qu’invités d’Amilyn Holdo. Holdo les a réunis pour enchérir sur une ancienne technologie Nihil qui pourrait être utilisée pour aider la rébellion. Avant la vente, Holdo dit qu’elle souhaiterait offrir à Leia la chance de « prendre un peu de soleil près de beaux hommes », mais elle est rapidement interrompue, alors que Leia déclame : « Lando ? Et pourquoi pas Luke alors ? Holdo, s’il te plaît. »

Star Wars #29 © Marvel

L’histoire se déroule entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, ce qui signifie que Leia a récemment vu Han gelé dans de la carbonite, après avoir professé son amour pour lui. Bien qu’il soit tout à fait logique qu’elle ne soit pas d’humeur à lorgner ses alliés (et qu’elle garde toujours rancune contre Lando) cela n’a aucun sens pour elle de parler de Luke avec dérision. Leia ne sait pas encore qu’ils sont liés. Il est étrange qu’elle se moque de l’idée de le trouver attirant : il s’agit juste d’un moyen pour Star Wars d’insister sur le fait que leur relation était toujours intrinsèquement platonique.

Après tout, la franchise est connue pour ses tentatives de revenir en arrière et de modifier des détails gênants ou obsolètes, souvent en altérant directement certaines scènes. Le baiser de Luke et Leia et le triangle amoureux qu’ils vivent avec Han Solo et que l’on ressent dans les films n’est essentiellement devenue qu’un simple moment gênant pour les fans aujourd’hui, mais la franchise fait tout pour le diminuer avec le temps.