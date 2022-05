Star Wars : Ewan McGregor souhaite le retour d’un personnage détesté

Obi-Wan Kenobi et Jar Jar © Lucasfilm Ltd.

La série Obi-Wan Kenobi arrive sur Disney+ le 27 mai 2022, avec le grand retour d’Ewan McGregor dans le rôle du Maître Jedi et de Hayden Christensen en tant qu’Anakin Skywalker. Interrogé au micro de Vanity Fair, McGregor a indiqué qu’il y avait un personnage particulièrement emblématique des films préquels avec qui il aimerait retourner un jour : Jar Jar Binks, le Gungan le plus décrié de toute la saga.

Compte tenu de l’héritage laissé par le personnage de Binks, cette réunion éventuelle (et improbable) ne serait pas la meilleure nouvelle au monde pour les fans. Mais Ewan McGregor a clairement apprécié de collaborer avec l’interprète du personnage, Ahmed Best, et il aimerait beaucoup qu’il reprenne sa place dans la saga.

C’est reparti pour les moqueries : le retour de Jar Jar Binks souhaité par Ewan McGregor

Créé de toute pièce par George Lucas en 1994 pour plaire au jeune public de la seconde trilogie, Jar Jar Binks était apparu la toute première fois dans La Menace fantôme. Pris sous le feu des critiques, son rôle sera ensuite réduit au point de n’avoir presque aucune ligne de dialogue dans La Revanche des Sith.

« J’aimerais vraiment revoir Jar Jar » a partagé Ewan McGregor avec Vanity Fair à propos des personnages qu’il aimerait revoir à nouveau dans la franchise. « J’ai adoré travailler avec Ahmed Best. Peut-être que nous pouvons le ramener ? » a-t-il ajouté. La vidéo de l’interview est à retrouver ci-dessous.

En revanche, et malgré les nombreuses rumeurs autour d’un éventuel retour de Jar Jar dans la série sur Obi-Wan, Ahmed Best avait annoncé qu’il n’était absolument pas impliqué dans la série, l’année dernière. Sur Twitter, il avait répondu à l’un de ses fans par un « Merci pour tout l’amour que vous me donnez, mais je ne serai pas dans cette série. Pourtant, j’aurais aimé en faire partie. Mais je suis extatique de voir des gens que j’aime beaucoup se retrouver pour faire de grandes choses ».

Par ailleurs, Ewan McGregor n’est pas le seul à apprécier Ahmed Best. Liam Neeson (Qui-Gon Jinn), avait fait l’éloge de sa covedette en 2020, au micro de Radio Andy. « Ahmed Best a fait l’objet de nombreuses critiques au point que cela a vraiment nui à sa carrière, mais en y repensant, c’est probablement l’un des gars les plus drôles et les plus talentueux avec qui j’ai jamais travaillé » avait-il dit.