Star Wars : Mace Windu “n’est pas mort”, le Jedi bientôt de retour dans une série ?

Samuel L. Jackson est profondément attaché à Star Wars. L’acteur a participé pleinement à la prélogie, campant le rôle du vénérable Maître Jedi Mace Windu. Il avait même eu le privilège de choisir une couleur singulière pour son sabre laser. Dans l’épisode III, son personnage est vaincu par Palpatine qui le foudroie avec ses éclairs de Force après la trahison d’Anakin. Projeté dans le vide, le Jedi est depuis présumé mort. Mais pas pour l’acteur…

Dans une interview récente accordée à Empire, Samuel L. Jackson persiste et signe : Mace Windu “n’est pas mort”. Interrogé sur un retour potentiel dans une série Disney+ centrée sur le Jedi, l’acteur se dit prêt à “tout”. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il évoque la survie de son personnage. “Dans mon esprit, je ne suis pas mort ! Les Jedi peuvent tomber sur des distances incroyablement élevées et ne pas mourir”, avait-il argué en 2020.

Samuel L. Jackson veut revenir dans une série sur Mace Windu

Peut-on ainsi s’attendre à une mini-série sur Mace Windu dans les années à venir ? D’un point de vue scénaristique, Lucasfilm pourrait très bien trouver une pirouette pour justifier la survie du personnage. D’autant que nous n’avons jamais vu sa dépouille. Dark Maul a bien fait son retour dans The Clone Wars et Solo alors qu’il avait été coupé en deux par Obi-Wan dans l’épisode I.

A l’image de la série Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm pourrait proposer une intrigue annexe sur Mace Windu sans mettre à mal le canon officiel. La série pourrait raconter comment il a survécu et œuvré dans l’ombre contre l’Empire. Au vu de la popularité du personnage et de la motivation de l’acteur, un tel programme aurait un véritable potentiel même si certains crieront au fan service.

Disney n’est d’ailleurs pas réfractaire à l’idée de consacrer des séries à des personnages mythiques (preuve en est avec les programmes sur Obi-Wan et Boba Fett). Ces contenus n’ont toutefois pas pleinement convaincu lors de leur sortie. Et le planning des prochaines années est déjà chargé pour le studio, entre The Mandalorian, Ahsoka, Andor et les nouvelles séries The Acolyte et Skeleton Crew. Sans parler des prochains films prévus au cinéma.

Malgré l’appel du pied de Jackson, on imagine ainsi mal Lucasfilm lancer un projet de série sur Mace Windu alors que la programmation est déjà très fournie. Mais il ne faut jamais dire jamais et un dernier baroud d’honneur du puissant Jedi n’est pas à exclure totalement.