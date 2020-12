Star Wars : Le jeu Squadrons a peut-être teasé le film Rogue Squadron

Un lien entre le jeu vidéo Squadrons et Squadron Rogue ? Crédit : Electronic Arts

Depuis son rachat de Lucasfilm, Disney compte bien faire fructifier la franchise Star Wars. Une première trilogie est sortie, ainsi que des films dérivés : Rogue One et Solo. Une seconde est également en préparation, mais en retard pour cause de pandémie. Sans oublier la fameuse série The Mandalorian, disponible sur Disney+, qui révélait récemment le vrai nom de Baby Yoda. Et histoire d’étendre un peu plus l’univers Star Wars, l’entreprise a également dévoilé sa feuille de route pour les prochaines années, avec une série Obi-Wan Kenobi qui pourrait signer le retour d’un combat culte, ou alors encore le long-métrage Rogue Squadron, dirigé par Patty Jenkins (Wonder Woman 1984). Un film qui pourrait bien avoir été teasé dans un jeu récent, appelé Squadrons et édité par Electronic Art.

EA a-t-il semé les graines d’une annonce de Rogue Squadron ?

C’est à Noël de l’année 2023 que sortira sur nos écrans Rogue Squadron, prochain film de Patty Jenkins qui s’est occupé de Wonder Woman 1984. A l’annonce du long-métrage, beaucoup ont fait un lien entre le jeu vidéo récemment sorti, Squadrons. Un jeu édité par Electronic Arts et canon dans l’univers Star Wars, comme l’était Jedi Fallen Order du même éditeur.

Car dans Squadrons, lors d’une séquence, le joueur discute avec Wedge Antilles, en charge d’une mission classifiée ordonnée par Hera Syndulla. Une mission en rapport avec le Projet Starhawk. Il s’agit là du projet de renforcement d’un vaisseau de combat conçu par la Nouvelle République. Se pourrait-il que Rogue Squadron explore cette partie de Squadrons ? Peut-être bien. Mais il ne s’agit que d’une théorie à prendre avec des pincettes. D’autant plus que Lucasfilm a précisé que les deux œuvres ne sont pas étroitement liées.

Patty Jenkins a été choisie pour ses relations avec Kathleen Kennedy

Les femmes se sont rencontrées sur le tournage de Wonder Woman 1984 – Crédit : Warner Bros.

En attendant d’en savoir plus sur Rogue Squadron, Kathleen Kennedy, dirigeante de Lucasfilm, est revenue sur sa rencontre avec Patty Jenkins lors d’une interview pour Yahoo. La femme explique avoir toujours entretenu de bonnes relations avec la cinéaste. Kathleen Kennedy et Patty Jenkins se sont rencontrées sur les plateaux alors que Wonder Woman 1984 et L’Ascension de Skywalker étaient tournés au même endroit.

L’histoire présentera une nouvelle générations de pilotes alors qu’ils risquent leur vie dans une course aux sensations fortes et repoussent les limites, faisant entrer la saga dans l’ère future de la galaxie.

– Lucasfilm

Patty Jenkins se dit également honorée d’avoir été approchée par Lucasfilm, expliquant avoir eu comme projet un biopic sur Chuck Yeager, célèbre pilote américain.

