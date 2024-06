The Acolyte casse le canon de Star Wars, Windows 11 24H2 peut s’installer dès maintenant : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait que Windows 11 forçait à utiliser Edge par défaut, que AMD était victime d’une cyberattaque et que FromSoftware conseillait les joueurs d’attaquer Elden Ring Shadow of the Erdtree à partir d’un certain niveau seulement. Ce vendredi, c’est The Acolyte, Windows 11 et YouTube. Bonne lecture !

YouTube met fin aux astuces pour payer le Premium moins cher

Depuis plusieurs années, il est possible d’utiliser VPN pour souscrire à l’abonnement YouTube Premium dans des pays où les tarifs sont plus bas. En effet, le prix du Premium varie selon les régions. En se connectant à des serveurs VPN situés dans des pays comme l’Ukraine, la Turquie, l’Inde, l’Argentine ou les Philippines, les petits malins peuvent s’inscrire à des tarifs beaucoup plus bas que ceux pratiqués dans leur pays d’origine. Par exemple, alors que l’abonnement Premium coûte 12,99 € par mois en France, une personne peut y souscrire pour seulement 2,50 € en se connectant via un VPN en Ukraine. YouTube va maintenant y mettre fin.

Comment installer Windows 11 24H2 dès maintenant ?

Windows 11 24H2 est déjà disponible sur les PC Copilot+ que nous avons pu découvrir tout récemment. Ces machines équipées d’un NPU bénéficient d’ailleurs de fonctionnalités d’IA exclusives qui n’arriveront pas sur les autres PC éligibles à la mise à jour. Malgré tout, ces derniers bénéficieront d’un paquet de nouveautés bienvenues grâce à la mouture 24H2, comme la Commande Sudo ou de nouveaux formats de compression pour l’Explorateur de fichiers. Il est possible d’ores et déjà d’installer une version préliminaire grâce au programme Windows Insider. La marche à suivre se trouve dans l’article en lien !

The Acolyte : le caméo de Ki-Adi-Mundi irrite les fans

Depuis son lancement, The Acolyte bouscule les certitudes sur Star Wars en explorant les pouvoirs émergents du côté obscur, 100 ans avant La Menace Fantôme. Au début du quatrième épisode, les Jedi s’interrogent ainsi sur la manière dont Mae a acquise ses compétences au combat, se demandant si elle a été formée par un Jedi dissident ou “pire encore”. Une conversation animée à laquelle participe un certain Ki-Adi-Mundi. Pour rappel, ce Jedi a été introduit pour la première dans La Menace Fantôme où il siège au conseil. C’est d’ailleurs lui qui assure que les Sith ont disparu depuis 1000 ans lorsque Qui-Gon Jinn raconte sa rencontre troublante avec Dark Maul sur Tatooine. Une affirmation qui contredit justement The Acolyte.