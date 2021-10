Star Wars : le retour de l’Empereur dans l’Ascension de Skywalker expliqué dans un nouveau roman

Fan art de l’Empereur Palpatine contre Rey dans l’Ascension de Skywalker

L’Empereur Palpatine est, après Dark Vador, le méchant le plus iconique de l’univers Star Wars. Tout-puissant, capable de lire l’avenir, versé dans les arcanes les plus sombres de la magie Sith, il n’a pu être vaincu que par son propre acolyte. Mais comment a-t-il pu revenir dans le neuvième volet Star Wars, L’Ascension de Skywalker, après sa mort dans le sixième, Le Retour du Jedi ?

Un culte secret de fanatiques Sith, les Acolytes de l’Au-delà, ont préparé le retour de l’Empereur après le Retour du Jedi

Un nouveau livre, Secrets of the Sith (Les Secrets des Sith), édité par Lucasfilm, se présente comme une collection de notes rédigées par l’empereur Palpatine lui-même. Celles-ci révèlent le rôle joué par une secte Sith, les Acolytes de l’Au-delà, dans sa résurrection sur Exegol pour fonder le Dernier Ordre. Les fanatiques de cet ordre secret n’étaient pas eux-mêmes sensibles à la Force, mais ils étaient obsédés par la collecte d’artefacts Sith. « Tous ceux qui adorent le côté obscur ne sont pas forts dans la Force. Certains sont simplement des fanatiques qui comprennent que le côté obscur est le seul vrai chemin vers la victoire », explique l’Empereur Palpatine dans le livre.

Après la mort de l’Empereur, les Acolytes de l’Au-delà ont tout fait pour continuer à le servir et préparer son retour. Après la défaite majeure de l’Empire sur Endor, et la destruction de l’Étoile de la Mort, ces agents du mal ont lancé l’opération Cinder. Une politique ultime de la terre brûlée au cours de laquelle les Acolytes de l’Au-delà ont lancé des attaques génocidaires sur plusieurs mondes. Cet opération avait un objectif secret : détruire les bases cachées de Palpatine, effacer toute trace de ses plans… et préparer son retour.

Le livre Secrets of the Sith révèle les derniers secrets de l’Empereur Palpatine peu avant sa seconde chute dans l’Ascension de Skywalker

Le livre Secrets of the Sith fait partie de la trilogie Aftermath, une série de livres destinée à explorer la période d’une trentaine d’années située entre Le Retour du Jedi (épisode VI) et Le Réveil de la Force (épisode VII). Les livres révèlent comment le retour de l’empereur Palpatine a été secrètement préparé par ses acolytes, des années avant que l’épisode IX, l’Ascension de Skywalker, ne reprenne le concept pour les salles de cinéma. Le culte des Acolytes de l’Au-delà s’est avéré en réalité beaucoup plus important pour la franchise Star Wars qu’on ne le pensait au départ.

Secrets of the Sith est narré par l’Empereur réincarné, peu de temps avant l’arrivée de Rey sur Exegol à la fin de l’Ascension de Skywalker. Palpatine utilise le passé pour décrire les Acolytes de l’Au-delà, laissant entendre qu’il s’est débarrassé de cet « outil » lorsqu’il n’en a plus eu besoin. Une méthode cruelle dont raffole le Seigneur Sith, qui n’a pas hésité à éliminer dans la première trilogie Dark Maul puis le Comte Dooku, ses anciens disciples, pour laisser place à son meilleur second : Dark Vador, dont des pouvoirs inconnus dans les films ont été également révélés dans plusieurs comics de la saga.

