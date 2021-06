Star Wars : Liam Neeson dévoile ce que Qui-Gon dirait à Obi-Wan en cas de retour

Crédit : Lucasfilm

La galaxie Star Wars s’est enrichie de nombreuses productions depuis l’acquisition de Lucasfilm par Disney. Une nouvelle trilogie a vu le jour en plus de séries comme The Mandalorian et The Bad Batch sur Disney+. Sans oublier le prochain programme à venir, Obi-Wan Kenobi. L’histoire se concentrera sur les événements entre la prélogie et la trilogie originale. Pour l’occasion, Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent respectivement les rôles d’Obi-Wan et Anakin Skywalker/Dark Vador. Malheureusement, pas de traces de Liam Neeson, interprète de Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme, tué par Dark Maul. Pourtant, le Jedi est déjà réapparu sous forme d’esprit grâce au pouvoir de la force. Et en interview, l’acteur révèle ce que son personnage aurait dit à Obi-Wan si un retour avait lieu…

Qui-Gon Jinn encouragerait Obi-Wan Kenobi selon Liam Neeson

Qui-Gon Jinn a beau avoir été tué par Dark Maul, le Jedi a outrepassé la mort. Car après leur combat sur Naboo, on apprend à la fin de Clone Wars que l’homme est capable d’entrer en contact avec les vivants grâce à la Force. L’homme s’adresse par exemple à Yoda.

Avec cette information, un retour dans la série Obi-Wan Kenobi semble envisageable (même si Liam Neeson réfute cette rumeur). Mais que dirait le personnage à celui qui a été son Padawan ? Son interprète a sa petite idée de la réponse…

Si Qui-Gon Jinn venait à revenir en tant que fantôme de la Force, Liam Neeson pense qu’il dirait à Obi-Wan Kenobi : « N’abandonne pas Obi-Wan ! Continue tes efforts baby, et que la Force soit toujours avec toi ». Une réponse humoristique de la part de l’interprète d’un personnage majeur de l’univers Star Wars. Car si Obi-Wan Kenobi a formé Anakin Skywalker, c’est bien Qui-Gon Jinn qui a repéré son potentiel dès le plus jeune âge.

Qui-Gon Jinn ne revient pas dans la série Obi-Wan Kenobi

Lors d’une interview chez Jimmy Kimmel, Liam Neeson a réfuté les rumeurs à propos d’un retour de Qui-Gon Jinn dans Obi-Wan Kenobi. Bien évidemment, beaucoup de fans sont prudents. Disney a la réputation de conserver précieusement ses secrets de production…

Ne pas voir, même le temps d’une scène, le maître Jedi d’Obi-Wan Kenobi serait dommage. Après tout, le personnage doit faire face à un nouvel ennemi redoutable, Dark Vador, et un gigantesque bouleversement dans la galaxie.

Sans oublier que Qui-Gon Jinn est une figure paternelle pour Anakin Skywalker. Dans un rêve, Dark Vador a même imaginé une autre vie dans laquelle son enfant conçu avec Padmé porte le nom de l’illustre maître Jedi.

Source : Wegotthiscovered