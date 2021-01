Star Wars : Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) a conservé son sabre laser de La Menace Fantôme

Liam Neeson est connu pour son rôle de Qui-Gon Jinn dans Le Menace Fantôme. Et l’acteur a révélé avoir conservé son sabre laser utilisé dans le film Star Wars, réalisé par George Lucas.

Liam Neeson a conservé son sabre laser – Crédit : Capture d’écran YouTube

Disney possède depuis plusieurs années Lucasfilm, et donc la propriété intellectuelle Star Wars. Une franchise que l’entreprise fait largement fructifier, notamment avec The Mandalorian, série la plus téléchargée illégalement, sur Disney+. Plusieurs autres productions sont dans les cartons de Disney, entre le spin-off sur Boba Fett ou Rogue Squadron, réalisé par Patty Jenkins (Monster, Wonder Woman 1984…). Si une nouvelle trilogie, fortement décriée, a également fait les beaux jours de la franchise, et que la nouvelle à venir est retardée pour cause de pandémie, les fans n’oublient pas la prélogie. Une prélogie, dans laquelle George Lucas a exploré le passé de Dark Vador, que beaucoup apprécient et réhabilitent avec le temps. Parmi les acteurs de cette trilogie, Liam Neeson avait incarné Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme, en 1999. Une œuvre que l’acteur porte dans son cœur, puisque ce dernier a gardé son sabre laser, vidéo à l’appui !

Liam Neeson a adoré tourner dans La Menace Fantôme

Un gros appel de phares pour Liam Neeson ? Dernièrement, l’interprète de Qui-Gon Jinn avait révélé être partant pour un caméo dans la série Obi-Wan Kenobi, qui signe le retour de Ewan McGregor dans le rôle du célèbre personnage, mais également Hayden Christensen en Dark Vador/Anakin Skywalker.

Et comme le montre la vidéo ci-dessous, Liam Neeson, invité chez James Corden dans The Late Late Show, a révélé avoir conservé son sabre laser utilisé dans La Menace Fantôme. Un souvenir à porté de main qui prouve que l’acteur a adoré jouer dans la prélogie. Le sabre laser est d’ailleurs monté sur une structure en bois avec le nom du titre temporaire du long-métrage : The Beginning. Un bouton pour allumer l’objet est également présent.

Liam Neeson souhaite revenir dans Star Wars – Crédit : Lucasfilm

Alors Liam Neeson va-t-il revenir dans la série Obi-Wan Kenobi ? Difficile à savoir. Le personnage est définitivement mort dans La Menace Fantôme, mais rien n’interdit un retour avec une pirouette scénaristique alors qu’une production sur Mace Windu a récemment fait parler.

Quant à l’acteur, ce dernier a récemment révélé ne plus suivre Star Wars. Liam Neeson n’a donc pas visionné la nouvelle trilogie de Disney ou The Mandalorian. Cela n’empêche pas l’une des figures de la prélogie d’avoir l’envie de revenir passer une tête. Sous la forme d’un hologramme ou flashback, qui sait ?

