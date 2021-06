Star Wars : Dark Vador ne voulait appeler son fils Luke Skywalker

Crédit : Lucasfilm

Les révélations ne cessent de s’enchaîner pour Star Wars. L’univers imaginé par George Lucas s’est enrichi avec une nouvelle trilogie, des spin-off (Rogue One et Solo) ou encore The Mandalorian sur Disney+. Sans oublier sa récente série The Bad Batch, qui nous a révélé la raison de l’arrêt des Clones. Mais Star Wars, c’est une franchise transmédia et les comics apportent également de nouveaux éléments à la mythologie. Dans Star Wars: Darth Vader and the Lost Command, une révélation nous est faite à propos de l’enfant de Dark Vador. Alors que le seigneur Sith était encore Anakin Skywalker, un autre nom que Luke lui était venu à l’esprit…

Luke Skywalker aurait porté le nom d’un maître Jedi apparu dans La menace fantôme

Luke Skywalker aurait pu porter le nom de ce Jedi célèbre – Crédit : Lucasfilm

Anakin Skywalker est un personnage mystérieux, avec des zones d’ombre. Si Luke Skywalker a tout du plus grand Jedi, son paternel a préféré le Côté Obscur de la Force. Mais avant d’être un seigneur Sith, l’homme qui ne peut vivre sans sa tenue était un futur père aimant aux côtés de Padmé, sa compagne. La prélogie nous révèlent que Anakin Skywalker a pété les plombs, détruisant sa famille, consumé par la haine. Désormais Dark Vador, Star Wars: Darth Vader and the Lost Command nous révèle les rêves enfouis du seigneur Sith.

Lors d’un rêve, Dark Vador est avec Padmé qui prononce son premier discours en tant que chancelière suprême. Anakin Skywalker imagine que sa victoire sur Palpatine le place à la tête du Conseil avec un avenir radieux et lumineux. Son fils ne s’appelle pas Luke Skywalker mais Qui-Gon Jinn. Un personnage apparu dans La menace fantôme, incarné par Liam Neeson. Obi-Wan Kenobi est son disciple alors que le maître est tué lors d’un combat contre Dark Maul à la fin du film de George Lucas.

Un véritable hommage à Obi-Wan Kenobi

Crédit : Dark Horse Comics

Plutôt que d’appeler Luke comme son illustre maître Obi-Wan Kenobi, dont la série arrive sur Disney+, Anakin Skywalker va plus loin dans l’hommage. Se remémorant le nom d’un Jedi mort au combat contre un puissant Sith, celui que la galaxie connaît comme Dark Vador a toujours gardé un peu de lumière en lui. La rédemption du seigneur Sith avant son dernier souffle en est la preuve.

Source : CBR