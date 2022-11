Star Wars : mais pourquoi Yoda et Yaddle s’expriment différemment ?

Dave Filoni, le réalisateur de The Clone Wars ou de The Mandalorian, a souhaité expliquer pourquoi Yaddle parle différemment de Yoda dans Tales of the Jedi.

Yoda et Yaddle © Lucasfilm

En tant que directeur de la création exécutif de Lucasfilm, Dave Filoni supervise actuellement plusieurs productions à venir de Star Wars, la saison 3 de The Mandalorian y compris. Son projet le plus récent est l’anthologie animée de Star Wars: Tales of the Jedi, qui est sortie sur Disney+ le 26 octobre. Dans une interview, le réalisateur a souhaité expliquer pourquoi Yaddle ne parlait pas comme Yoda.

Une histoire de doublage

Dans sa première saison de six épisodes, Tales of the Jedi raconte des histoires courtes impliquant les Jedi à l’époque de la trilogie préquelle de Star Wars. L’un des Jedi présent est Yaddle, qui appartient à la même espèce mystérieuse que Yoda et Grogu. Yaddle apparaît pour la première fois dans La Menace Fantôme en tant que membre du Conseil Jedi, mais elle est visiblement absente du film suivant, L’Attaque des Clones.

En l’état, la série Tales of the Jedi nous en dit plus sur l’histoire de Yaddle. Elle explique notamment pourquoi elle a quitté le Conseil Jedi. Mais les téléspectateurs ont également et rapidement remarqué une grande différence entre Yaddle et son collègue, Maître Yoda : elle n’inverse pas ses mots. Dave Filoni a tout justement expliqué le pourquoi du comment dans une interview :

“Does she speak backwards? I’m like, ‘No, I don’t think so. I think that’s a Yoda thing’. Frank Oz told me once that Yoda speaks that way specifically in honor of his own master. That was what he had thought about it. I try to keep moving forward these thoughts. And Bryce on her own made a great Yaddle.” Dave Filoni

Autrement dit, Dave Filoni explique que le doubleur original de Yoda, Frank Oz, l’avait doublé de cette manière, car Yoda parle de cette façon « en l’honneur de son propre Maître ». Comme il le dit, « c’est un truc propre à Yoda » et pas à son espèce. Avant Tales of the Jedi, beaucoup supposaient que le modèle de discours inversé de Yoda était un trait commun à son espèce, mais comme vous pouvez le constater, Dave Filoni a confirmé qu’il s’agissait simplement d’une bizarrerie personnelle.

Bien que Yoda soit l’un des personnages extraterrestres emblématiques de la trilogie originale de Star Wars, beaucoup de choses sur lui restent un mystère, y compris le nom de son espèce. En apparence, les membres de cette espèce ont la peau verte, des oreilles pointues et des mains à trois doigts. Ils sont beaucoup plus petits que les humains et se révèlent être carnivores. Les membres de l’espèce de Yoda vivent également très longtemps : Yoda est décédé à 900 ans alors que Grogu est toujours considéré comme un bébé dans The Mandalorian, à 50 ans. Cependant, il est possible qu’une partie de leur longévité soit due à la Force.

Source : Nerdist