Star Wars : on sait enfin ce qui arrivé à Yaddle après La Menace fantôme

Membre éminente du conseil Jedi, Yaddle a disparu de la circulation après La Menace fantôme. La série animée Tales of the Jedi dévoile enfin son sort qui s’avère tragique.

Yaddle © Lucasfilm

En pleine diffusion de la série Andor, Disney+ fait les yeux doux aux amoureux de Star Wars en dévoilant les six épisodes de sa nouvelle série d’animation : Tales of the Jedi. Celle-ci se focalise sur Ahsoka Tano et le comte Dooku alors qu’il bascule lentement vers le côté obscur. D’autres Jedi notables sont également mis en scène à l’instar d’Obi-Wan, Anakin, Mace Windu ou encore Yaddle.

Membre du Conseil Jedi dans La Menace Fantôme, ce personnage appartient à la même race que Yoda ce qui a toujours attisé l’intérêt des fans. Une théorie farfelue avance même qu’elle a eu un enfant avec le Maître Jedi qui n’est autre que Grogu. Présente lors de l’évaluation d’Anakin, Yaddle verra son destin s’assombrir peu de temps après, comme le révèle la série animée fraîchement dévoilée.

Tales of the Jedi : Yaddle a voulu sauver Dooku

Alors que sa mort avait été narrée dans un roman de l’univers étendu, les fans espéraient obtenir un jour une explication canonique. Celle-ci a été donnée dans l’épisode 4 de Tales of the Jedi (attention spoilers en approche). Après avoir effacé les enregistrements de Sifo-Dyas sur Kamino dans les archives Jedi, le comte Dooku rend visite à Dark Sidious qui le confronte à la mort de son ancien padawan, Qui-Gon Jinn.

Yaddle, qui vient de quitter le Conseil Jedi, le suit et tente de le ramener vers la lumière. Mais après un bref duel, Dooku la tue à la demande de Palpatine, arguant qu’il est de toute façon trop tard pour lui. Un meurtre qui cimente son basculement dans les ténèbres Sith. Ce point de non-retour est comparable à la trahison d’Anakin dans l’épisode III qui provoque la mort de Mace Windu. Une fois chose faite, le Jedi déchu ne peut plus revenir en arrière et n’a plus d’autres choix que de se prosterner devant Sidious.

La série animée parvient ici à dévoiler un mystère de longue date tout en comblant certaines brèches narratives sur le basculement de Dooku.

