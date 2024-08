Star Wars Outlaws pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Habitué des jeux en monde ouvert, Ubisoft a pour la première fois développé un jeu Star Wars intitulé Outlaw. Très attendu par les fans, ce titre nous transporte dans l’univers de Gorges Lucas et nous permet de découvrir ou de redécouvrir de nombreux lieux et planètes emblématiques. Découvrez où acheter Star Wars Outlaw au meilleur prix.

Star Wars Outlaws était sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus, et il est désormais disponible depuis le 30 août 2024. Cette production d’Ubisoft nous permet d’incarner une hors-la-loi (Key Vess) et d’écumer la galaxie aux commandes de notre vaisseau spatial. De même, il est possible d’explorer de nombreux lieux emblématiques et d’en découvrir de nouveaux. Comme l’on pouvait s’y attendre avec l’éditeur, il s’agit d’un titre en monde ouvert, en vue à la troisième personne, avec de nombreuses activités annexes. Ce jeu est proposé sur console et sur PC (compatibilité DLSS 3.5 de Nvidia). Si vous souhaitez faire quelques économies, voici où acheter Star Wars Outlaws moins cher et au meilleur prix.

💰 Où acheter Star Wars Outlaws au meilleur prix ?

Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws PS5 Star Wars Outlaws Xbox Series Star Wars Outlaws PS5 (Gold Edition) Star Wars Outlaws Xbox Series (Gold Edition) E.Leclerc 58.52€

Pixmania FR 68.39€

Cultura 69.99€

Fnac 69.99€

Cdiscount 69.99€

Boulanger 69.99€ Plus d'offres E.Leclerc 58.52€

Pixmania FR 66.47€

Cultura 69.99€

Fnac 69.99€

Cdiscount 69.99€

Boulanger 79.99€ Plus d'offres Fnac 96.99€

Cdiscount 96.99€

Carrefour 99.99€

Amazon 119.96€

Cultura 119.99€

E.Leclerc 119.99€

Boulanger 119.99€ Plus d'offres Cdiscount 93.99€

Fnac 94.90€

Carrefour 99.99€

Amazon 109.98€

Boulanger 109.99€

Cultura 119.99€ Plus d'offres

Star Wars Outlaws est sorti simultanément sur PS5, Xbox Series X/S et PC, mais à moins d’une surprise, il ne devrait pas être disponible sur PS4 et Xbox One. Dans tous les cas, comme toujours, on retrouve plusieurs éditions différentes. D’ailleurs, si vous voulez profiter de tout le contenu dès la sortie (la mission avec Jabba), il vous faudra vous procurer une version avec le Season Pass, ce qui est bien dommage.

Edition Standard à 79,99 € : contient le jeu de base + un bonus de précommande (éléments cosmétiques).

contient le jeu de base + un bonus de précommande (éléments cosmétiques). Edition Gold à 109,99 € : en plus du jeu et du bonus de précommande, vous aurez accès à 3 jours d’accès anticipé (qui ont réservé une mauvaise surprise aux joueurs PS5) et au Season Pass.

en plus du jeu et du bonus de précommande, vous aurez accès à 3 jours d’accès anticipé (qui ont réservé une mauvaise surprise aux joueurs PS5) et au Season Pass. Edition Ultimate à 129,99 € : mêmes avantages qu’avec la version Gold auxquels s’ajoutent un artbook digital et des éléments cosmétiques supplémentaires.

Actuellement, Leclerc proposent une jolie promotion sur Star Wars Outlaws, ce qui fait descendre son prix à 59,99 euros. Sinon, pour 17,99 €/mois, il est possible d’y jouer grâce à l’abonnement Ubisoft+. De plus, dans ce cas, vous allez profiter de l’édition Ultimate.

Pour finir, même si vous achetez une édition physique, une connexion Internet est obligatoire pour installer le jeu.

🎮 Quel gameplay pour Star Wars Outlaws ?

Ubisoft a dévoilé son jeu dès 2023 et il nous avait rapidement gratifiés d’une vidéo de gameplay. Maintenant disponible, nous en savons beaucoup plus sur ce titre. Tout d’abord, il s’agit d’un monde ouvert où il est possible de découvrir de nombreux lieux et planètes. Bien évidemment, vous avez la possibilité de naviguer d’un coin à l’autre de la galaxie grâce à un vaisseau spatial nommé Trailblazer. Mais il faut reconnaître que ses séquences ne sont pas les plus passionnantes.

Sinon, au niveau du gameplay, il s’agit d’une expérience avec une vue à la 3e personne dont l’éditeur à l’habitude. Pour rappel, il s’agit du tout premier jeu Star Wars d’Ubisoft et le géant français est donc attendu au tournant par les fans de la saga.

Côté scénario, nous allons ici incarner, Kay Vess, une hors-la-loi à la recherche d’une meilleure vie. D’ailleurs, petite précision, l’action prend place entre L’Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Dans tous les cas, elle est accompagnée de Nix, une petite créature qui va (beaucoup) vous aider pendant les phases d’infiltration. Vous allez devoir vous confronter à de nombreux et puissants adversaires, dont l’Empire et les Syndicats du crime. Pour le reste, on retrouve un système de réputation auprès de ces derniers vous permettant de débloquer certains avantages ou à l’inverse de voir certaines zones presque inaccessibles.

Sinon, pour les phases de combat, vous pourrez compter sur votre blaster. D’autre part, un speeder sera à votre disposition pour explorer tous les recoins des diverses planètes dont Tatooine, Toshara et Akiva. La seconde est désertique et abrite une base secrète de l’Empire tandis que la dernière possède un climat tropical où s’affrontent divers groupes de criminels pour le pouvoir. Enfin, Star Wars Outlaws regorge de quêtes secondaires et de contenus annexes. Hélas le lancement a été entaché par de gros bugs lors de l’accès anticipé, ce qui a, sans surprise déplu aux joueurs.

À lire aussi : voici les configurations PC de Star Wars Outlaws