Star Wars : que voit réellement Dark Vador à travers son masque ?

Dark Vador est un mythe qui a dépassé de loin les limites de la saga Star Wars. Il fait partie de ces personnages de fiction dont la quasi-totalité des êtres humains connait le nom, même sans avoir vu un seul film Star Wars. Cette renommée immense, Dark Vador la doit en partie à son armure et notamment à son masque. Le visuel de ce masque est devenu mondialement célèbre suite à la première trilogie de George Lucas. Ce qui l’est moins, en revanche, c’est ce que voit Dark Vador à travers ce masque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas de simples lunettes transparentes.

L’image du masque de Dark Vador dans La Revanche des Sith. Crédit : Lucasfilm

A la fin de la prélogie Star Wars, La Revanche des Sith met en scène le combat désormais mythique entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Combat chargé de violence, mais aussi d’émotion, tant la volte-face d’Anakin a fait mal à l’ordre Jedi, alors que Mace Windu était tout près d’abattre Dark Sidious, le dernier Sith. Lorsque qu’Obi-Wan sort victorieux de ce duel, il laisse Anakin dans un état lamentable, les deux jambes coupées et le corps brûlé. Retrouvé, puis soigné par son maître Dark Sidious, on entrevoit dans la dernière scène de La Revanche des Sith une bribe de ce que voit Anakin à travers son masque. Il semble d’ailleurs terrifié lorsqu’il le voit approcher lentement de son visage. Durant ces quelques secondes, on aperçoit une vision qui semble rougeâtre et comporter une interface visuelle.

Dark Vador : son masque lui donne des facultés uniques

En réalité, ses yeux étaient tellement endommagés par le feu de Mustafar qu’il a fallu palier à ce handicap. Le masque est donc équipé de filtres optiques qui bloquent une partie de la lumière. Mais ça ne s’arrête pas là. Vador peut également percevoir les rayons infrarouges et ultraviolets, raison pour laquelle le masque semble donner une couleur rouge au monde qui l’entoure. Ainsi, malgré son handicap visuel, Vador est capable de voir dans le noir, et bien plus, ce qui lui donne un avantage prodigieux sur ses ennemis en plus de sa maîtrise de la force.

Le masque de Vador fait donc partie intégrante de sa puissance, mais il ne comporte pas que des avantages. De par sa fabrication, il limite aussi le champ de vision de Vador, qui a donc une vision étriquée. Inconvénient qui, on l’imagine, est aisément compensé par ses facultés d’anticipation et sa perception liée à la force.

La nouvelle série centrée sur Obi-Wan à venir sur Disney+ pourrait apporter plus de détails au sujet de ce masque. La série, qui s’annonce prometteuse avec le retour d’Ewan McGregor et Hayden Christensen, va se concentrer sur les évènements survenus après la transformation d’Anakin, et notamment la traque de son ancien maître. Il ne serait donc pas surprenant que Disney profite de cette série pour enrichir le personnage de Dark Vador.

