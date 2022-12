Star Wars The Acolyte : date de sortie, casting, histoire, tout savoir sur la série Disney+

Star Wars: The Acolyte est l’une des prochaines séries de la franchise à venir sur Disney+ après la saison 3 de The Mandalorian, ou Ahsoka. Elle sera narrée du point de vue des Sith, une première, et racontera a priori leurs débuts.

Star Wars: The Acolyte © Disney

Avec la saison 3 de The Mandalorian, la série centrée sur Ahsoka, la suite de The Bad Batch et Skeleton Crew à venir l’année prochaine, les fans vont avoir de quoi satisfaire leurs envies de Star Wars. Sachez que Lucasfilm a annoncé une nouvelle série axé sur la montée en force du côté Obscur, The Acolyte. Voici tout ce que l’on sait sur la nouvelle série de Lucasfilm et de Disney.

Qu’est-ce que Star Wars: The Acolyte, quand et où la regarder ?

Le site officiel de Star Wars décrit The Acolyte comme un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs au sein même des puissances émergentes du côté Obscur que l’on a vu dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Une ancienne Padawan retrouve son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

L’émission est produite par Leslye Headland, Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef. Les producteurs de la série sont Damian Anderson et Rayne Roberts. Le tournage a commencé fin octobre au Royaume-Uni, ce qui signifie que nous ne verrons pas la série très attendue avant fin 2023, au plus tôt.

Comme d’autres émissions Star Wars comme The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Mandalorian, The Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett, Andor et Tales of the Jedi, The Acolyte sera exclusivement disponible sur Disney+, tout comme Star Wars: Skeleton Crew.

Qui fait partie du casting de Star Wars: The Acolyte ?

À ce stade, on ne sait pas quels personnages apparaîtront dans la série. Ce que nous savons, c’est qui jouera les personnages qui n’ont pas encore été annoncés. La star de The Hunger Games Amandla Stenberg aura le rôle principal, rejoint par Lee Jung-Jae, l’acteur principal de The Squid Game et Manny Jacinto, vu dans Top Gun : Maverick.

Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russe Doll), Dean-Charles Chapman (1917) et Carrie-Anne Moss (The Matrix) seront également présents.

Lee Jung-jae dans Squid Game sera présent dans The Acolyte © Netflix

Une rumeur circule selon laquelle le futur chancelier devenu Empereur, Sheev Palpatine, pourrait apparaître dans The Acolyte. La série est toutefois censée être centrée sur les femmes, mais un clin d’œil à l’ascension de Palpatine en tant que Dark Sidious sous le mentorat de Plagueis (qui n’est jusqu’à présent apparu que dans Star Wars Legends) a déjà été fait par le passé. Ce pourrait être le moment idéal pour l’apparition d’un jeune Palpatine potentiellement joué par Tom Hiddleston (Loki).

Quelle histoire pour The Acolyte et qu’est-ce que l’ère de la Haute République ?

On savait depuis longtemps que The Acolyte, la future série Star Wars, sera un thriller mystérieux se déroulant pendant les derniers jours de l’ère de la Haute République, soit environ 100 ans avant les événements de la trilogie de films préquelle de Star Wars. La série se concentrera sur les puissances émergentes du côté Obscur de la Force. L’actrice Dafne Kyne qui sera présente dans la série a indiqué que The Acolyte sera narrée du point de vue des Sith, une première.

L’ère de la Haute République fait partie de la chronologie sans cesse croissante de Star Wars. Existant actuellement dans une série de romans, de mangas et de bandes dessinées, La Haute République se concentre sur l’âge d’or des Jedi lorsque leurs forces étaient la puissance dominante de la galaxie.

Quand Star Wars: The Acolyte se déroule-t-elle dans la chronologie ?

Située à la fin de la Haute République, à l’époque des puissances émergentes du côté Obscur, The Acolyte se déroule environ 100 ans avant les événements de La Menace Fantôme, le premier film de George Lucas dans sa trilogie préquelle. On ne sait pas si la série s’étendra sur plusieurs années ou sera une histoire plus contenue limitée à une plus petite période de temps.