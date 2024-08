Skeleton Crew : la série Star Wars dévoile sa date de sortie et ses premières images

Après The Acolyte, Disney+ s’apprête à diffuser une énième série Star Wars. Skeleton Crew sera dévoilé à la fin de l’année en cours. Découvrez ici les premières images de ce programme qui sera porté par Jude Law et de jeunes comédiens.

© Disney

Alors que nous nous remettons à peine de la première saison de The Acolyte, une autre série Star Wars pointe déjà le bout de son nez. Dans quelques mois, les fans de la franchise pourront se plonger dans Skeleton Crew, un programme qui se développera à la même époque que les séries du MandoVerse, soit quelques années après Le Retour du Jedi. Alors que nous savions déjà que le programme arriverait cette année, Disney vient de révéler sa date de sortie précise.

Quand sera diffusé la série Skeleton Crew ?

Initialement attendu pour 2023, Skeleton Crew débutera sa diffusion le 3 décembre prochain sur la plateforme de SVOD Disney+. Comme pour les autres séries Star Wars, un épisode devrait être dévoilé chaque semaine jusqu’au final. Outre la date de sortie, les premières images du programme ont été révélées dans une publication X. L’occasion de voir Jude Law en compagnie de ses jeunes acolytes avec qui il fera équipe dans Skeleton Crew.

Here's your first look at the upcoming Star Wars Original series, #SkeletonCrew, streaming December 3 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QkMxeE8Kn8 — Star Wars (@starwars) July 31, 2024

Jude Law joue le personnage de Jod Na Nawood, un utilisateur de la Force qui s’allie à quatre enfants cherchant à rentrer chez eux. Ravi Cabot-Conyers et Kyriana Kratter campent respectivement les rôles de Wim et de KB. Robert Timothy Smith et Ryan Kiera Armstrong incarnent quant à eux Neel et Fern. Voici le synopsis officiel :

“Lorsque quatre enfants font une découverte mystérieuse sur leur planète apparemment sûre, ils se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Retrouver le chemin vers la maison, rencontrer des alliés et des ennemis improbables sera une aventure plus grande que ce qu’ils auraient pu imaginer”.

A lire > Star Wars : quel est l’ordre de visionnage des films et séries de la franchise ?

Selon Jude Law, Skeleton Crew sera une série “joyeuse” et “amusante”. Les fans de la première heure devraient apprécier les nombreux easter eggs qui s’y glisseront. “Il y a de belles références à d’anciens films et à des épisodes de séries. Il y a beaucoup d’originalité et j’espère que cela apportera un sentiment de plaisir à ceux qui la regarderont”, assure l’acteur dans les colonnes de People.

Malgré ces nombreuses références, les néophytes de la franchise pourront également y trouver leur compte. “Il n’est pas nécessaire de tout savoir sur Star Wars pour apprécier la série”, confirme Jon Watts, co-créateur du programme.