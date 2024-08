Star Wars The Acolyte est annulé après une seule saison, un échec cuisant

Star Wars: The Acolyte n’aura pas fait l’unanimité. La série controversée, qui a divisé les fans et reçu un accueil glacial du public, vient d’être annulée après une seule saison. Un projet audacieux, mais finalement rejeté par la galaxie des spectateurs.

Sar Wars The Acolyte est annulé, il n’y aura pas de saison 2

C’est officiel, la série Star Wars: The Acolyte ne reviendra pas pour une deuxième saison. La nouvelle, bien que décevante pour certains, n’est pas complètement surprenante. La série, portée par Amandla Stenberg et située dans l’ère (pourtant fascinante) de la Haute République, n’aura malheureusement pas réussi à trouver son public.

The Acolyte : quand Star Wars divise et déçoit

Malgré un accueil plutôt positif de la part des critiques, avec un solide 78 % sur Rotten Tomatoes, la série n’a pas su convaincre les spectateurs, recueillant un maigre 18 % d’appréciation du public. Un écart énorme qui aura probablement scellé son sort. Pour beaucoup, ce contraste montre à quel point la série a divisé, certains appréciant sa prise de risque narrative, tandis que d’autres ne se sont pas retrouvés dans cette nouvelle exploration de l’univers Star Wars.

The Acolyte avait pourtant tout pour attirer les curieux : c’était la première série en live-action à plonger dans l’époque de la Haute République, une ère mystérieuse et encore peu explorée dans la saga. Avec une intrigue complexe, suivant des jumeaux se retrouvant chacun sur un côté différent de la Force, la série s’aventurait sur des terrains inédits et sombres, explorant des thèmes plus psychologiques et adultes. Mais ce pari n’a pas semblé payer.

Il y avait déjà des signes de cette fin prématurée. Plus tôt dans l’année, Leslye Headland, la scénariste en chef, avait été d’une honnêteté désarmante lorsqu’on lui avait demandé si une deuxième saison était en préparation. « Rien », avait-elle simplement répondu, en joignant le geste à la parole en formant un grand zéro avec ses mains. Et si la plupart des critiques pointent du doigt la qualité de l’écriture et le scénario qui casserait le canon de Star Wars, d’autres reprochent à la série son « wokisme », notamment, car les sorcières de Brendok sont queers.

Malgré tous ses défauts, la fin abrupte de The Acolyte laisse un goût amer, surtout pour ceux qui espéraient voir davantage de cette période méconnue de l’histoire de Star Wars. Avec un casting prometteur comprenant Lee Jung-jae, Manny Jacinto, et Carrie-Anne Moss, la série avait tout pour réussir. Mais dans un univers où les attentes des fans sont si hautes, tout le monde ne peut pas trouver sa place.