The Acolyte : détestée, la série Star Wars fait le plus mauvais score d’audience de la franchise

The Acolyte, la nouvelle série Star Wars, est au cœur d’une controverse : si elle est acclamée par les critiques professionnels, elle est boudée par le public, faisant d’elle la production Star Wars avec le plus bas score d’audience de l’histoire.

Une série Star Wars divisée

Mais alors, pourquoi The Acolyte est-elle victime de cette descente aux enfers ? Certains médias en ligne évoquent un review bombing, avec des critiques sexistes et misogynes qui ont déjà visé la showrunneuse Leslye Headland et les actrices avant même la diffusion de la série.

Mais en farfouillant dans les avis de la plateforme (et aussi des avis Google, qui trône à 2,2 / 5) on se rend surtout compte que beaucoup ne l’ont pas appréciée, tout simplement. « Le jeu des acteurs est moyen, l’intrigue est mince, les dialogues sont ennuyeux » dit une personne sur RT. « La série brise totalement le canon de Star Wars, la bande originale est insupportable » dit un autre.

Ce n’est pas la première fois que des séries Star Wars font face à un tel écart entre les critiques et le public. La saison 3 de The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi sont aussi passées par là. Lucasfilm, conscient de ce phénomène, anticipe à chaque fois un certain degré de critiques.

La série ne plaira peut-être pas à tous les goûts, mais il est aussi tout à fait plausible qu’elle soit victime d’une campagne orchestrée visant à la discréditer. Seul le temps dira si le score d’audience évoluera avec la diffusion des prochains épisodes.

Et vous, qu’est-ce que vous en avez pensé ?

Située à la fin de l’ère de la Haute République, soit un siècle avant la saga Skywalker, The Acolyte suit l’enquête d’une Jedi sur une série de crimes troublants. Dotée d’un budget colossal de 180 millions de dollars, la série dépasse The Mandalorian en devenant la production Star Wars la plus onéreuse jamais réalisée.