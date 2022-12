Star Wars The Acolyte : la série sera la première à être racontée du point de vue des Sith

L’actrice Dafne Kyne qui sera présente dans la série Star Wars: The Acolyte nous révèle plus d’informations au sujet de l’histoire. Visiblement, il s’agira d’un thriller mystérieux situé 100 ans avant les fims qui racontera les débuts du côté Obscur de la Force. Elle sera narrée du point de vue des Sith, une première.

On savait depuis longtemps que The Acolyte, la future série Star Wars, sera un thriller mystérieux se déroulant pendant les derniers jours de l’ère de la Haute République, soit environ 100 ans avant les événements de la trilogie de films préquelle de Star Wars. La série se concentrera sur les puissances émergentes du côté Obscur de la Force.

Cependant, Dafne Kyne, l’une des actrices de la série a révélé qu’en plus d’offrir une explication canon sur la façon dont les Sith ont réussi à infiltrer l’Ordre Jedi, The Acolyte sera le premier projet Star Wars à l’écran raconté du point de vue des Sith.

The Acolyte, une série centrée sur les Seigneurs Sith et les débuts du côté Obscur

« Je peux vous le dire, la série sera une préquelle » à la trilogie, a plaisanté Kyne lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait révéler quoi que ce soit sur la série Star Wars lors d’une interview avec TechRadar. « Elle se déroulera 100 ans avant les films précédents et racontera la façon dont les Sith ont infiltré les Jedi. C’est une histoire dirigée par les Sith, qui n’a jamais été faite auparavant » a-t-elle poursuivi.

« Ça a été vraiment amusant de filmer, la distribution artistique est incroyable et le réalisateur et l’équipe sont tout simplement adorables. Toute l’expérience est merveilleuse, et j’ai complètement hâte que les gens la voient » a-t-elle ajouté, dans son interview.

Leslye Headland, la réalisatrice de la série, avait déjà indiqué que The Acolyte racontera tous les événements politiques, personnels et spirituels qui se sont produits « à une époque dont nous ne savons pas grand-chose » dans la chronologie. Comment en sommes-nous arrivés à un point où un Seigneur Sith peut infiltrer le Sénat et qu’aucun des Jedi ne s’en aperçoive ? Quels sont les scénarios qui nous ont conduits à ce moment ? La série devrait répondre à ces questions.

La série est actuellement en cours de production, mais n’a toujours pas de date de sortie. The Acolyte est dirigée par Amandla Stenberg, ancienne de The Hunger Games, qui est rejointe par Keen, ainsi que Lee Jung-jae de Squid Game, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman et Carrie-Anne Mousse. Elle suivra une ancienne Padawan qui retrouve son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, révélant une plus grande conspiration dans le processus.

Source : TechRadar