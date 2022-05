Star Wars : plus d’infos sur la série The Acolyte qui se déroulera dans une période inédite

Annoncée fin 2020 par Disney, la série Star Wars : The Acolyte est encore loin d’être terminée, mais elle progresse bien. À l’occasion d’une interview exclusive accordée à Vanity Fair, Lucasfilm a levé le voile sur l’une des prochaines séries qui seront diffusées sur Disney+.

Star Wars : The Acolyte – Crédit : Lucasfilm

La showrunneuse Leslye Headland (Poupée russe) a révélé que l’écriture du scénario est presque complète. La phase de casting a commencé avec Amandla Stenberg qui a déjà été choisie. Elle interprétera l’un des rôles principaux, mais nous n’avons pas encore plus d’informations.

Star Wars : The Acolyte se déroulera 100 ans avant La Menace Fantôme

Leslye Headland a expliqué que The Acolyte se déroulera environ 100 ans avant les évènements de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme. The Acolyte se déroulera donc à la fin de l’ère de la Haute République. Celle-ci est l’une des trois lignes temporelles sur lesquelles Disney travaille avec l’Âge sombre et le Mandalorien. Cette période inédite n’a pas encore de nom officiel, mais Leslye Headland l’appelle « Renaissance ou Siècle des Lumières ».

« Beaucoup de ces personnages ne sont même pas encore nés. Nous examinons les choses politiques, personnelles et spirituelles qui se sont produites à une époque dont nous ne savons pas grand-chose. Ma question en regardant La Menace Fantôme était toujours du genre :’ Eh bien, comment les choses en sont-elles arrivées à ce point ?’ Comment en sommes-nous arrivés à un point où un seigneur Sith peut infiltrer le Sénat et qu’aucun Jedi ne s’en aperçoive ? Qu’est-ce qui n’allait pas ? Quels sont les scénarios qui nous ont conduits à ce moment ? », a précisé Leslye Headland. La showrunneuse envisage donc d’éclaircir cette période méconnue du grand public.

Les Jedi auront des uniformes blancs et dorés dans Star Wars : The Acolyte

Dans cette période de Renaissance ou de Siècle des Lumières, les Jedi ont des costumes blancs et dorés. Leslye Headland a précisé que « les uniformes Jedi sont dorés et blancs, et c’est presque comme s’ils ne se saliraient jamais. Ils ne sortiraient jamais. L’idée est qu’ils pourraient avoir ces types d’uniformes parce qu’ils ne se lancent pas dans des escarmouches ». Ainsi, la série The Acolyte pourrait mettre en lumière le développement des Jedi vers l’Ordre. Tout le monde connaît cet Ordre grâce aux films.

Enfin, la showrunneuse décrit Star Wars : The Acolyte comme étant un thriller mystérieux qui se déroule dans une période prospère qui semble paisible. Par contre, aucune date de sortie précise n’a été révélée. Cependant, The Acolyte ne devrait pas arriver avant la série Ahsoka attendue pour 2023. En tout cas, Obi-Wan Kenobi sera diffusée la semaine prochaine sur Disney+.

Source : Vanity Fair