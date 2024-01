Star Wars : Disney pourrait réinventer la saga avec une série à la What If… ?

TL;DR Disney prévoirait de produire une série Star Wars sur le modèle de la série Marvel What If… ?

Ce programme montre ce qui se passerait si un évènement du MCU s’était déroulé autrement.

Une formule qui pourrait séduire les fans de Star Wars avides de théories.

L’attention médiatique s’est concentrée ces derniers jours sur le futur film The Mandalorian & Grogu qui pourrait potentiellement remplacer la saison 4 de The Mandalorian. Ce long-métrage fait grossir la liste des nombreux projets Star Wars confirmés pour l’avenir. Et alors que Lucasfilm a déjà du pain sur la planche, une nouvelle fuite révèle qu’une énième série directement inspirée d’un programme Marvel serait en développement.

Le journaliste de CNBC, Daniel Richtman, révèle que Disney pourrait mettre en production une série Star Wars sur le modèle de la série What If… ?. Diffusé sur la plateforme de Mickey, ce programme anthologique a un parti pris fort : proposer des histoires alternatives des principaux héros du MCU en mettant en scène ce qui se serait passé si un évènement avait pris une tournure différente. De quoi ouvrir en grand le champ des possibles.

Disney plancherait sur une série Star Wars sur le modèle de What If… ?

Deux saisons sont déjà disponibles et une troisième est en préparation, preuve que la formule a fait mouche chez les téléspectateurs. Flairant la bonne affaire, Disney prévoirait donc de produire un programme similaire pour la saga Star Wars. Aucune autre information n’a toutefois été dévoilée. On ignore notamment si le studio optera pour l’animation (plus probable) ou pour une série en prise de vues réelles avec le retour de certains acteurs emblématiques.

Avec les multiples histoires narrées dans la franchise, il y aura de quoi faire. Et si Anakin avait tué Obi-Wan dans l’épisode III ? Et si Ahsoka avait été tué dans The Clone Wars ? Et si Kylo Ren avait épargné Han Solo ? Et si l’Ordre 66 avait été un échec ? Et si Luke avait basculé du côté obscur ? On pourrait continuer pendant des heures tant les possibilités sont légion.

Preuve de l’engouement pour de telles problématiques, les vidéos mettant en scène des scénarios alternatifs pullulent sur YouTube. Et certaines font des centaines de milliers de vues ce qui a potentiellement poussé Disney à mettre en chantier un projet à la manière de “What if… ?”. En attendant d’obtenir plus d’informations, voici un petit florilège des vidéos imaginant d’autres destinées pour nos héros galactiques :