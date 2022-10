Starfield a plus de 250 000 lignes de dialogues, soit deux fois plus que Fallout 4 et Skyrim combinés

Starfield, le prochain jeu de Bethesda en cours de développement, promet un univers riche. Todd Howard, le producteur exécutif de Bethesda Game Studio, a annoncé que le jeu a déjà plus de 250 000 lignes de dialogues. C’est bien plus que Skyrim et Fallout 4.

Bethesda est réputé pour la richesse de ses univers de jeux vidéo, tant par les graphismes que par les dialogues. Après Skyrim et Fallout, le studio développe maintenant son premier nouvel univers en 25 ans. Surnommé le « Skyrim dans l’espace », Starfield a déjà plus de 250 000 lignes de dialogues.

Starfield © Bethesda Game Studio

Nous savons déjà que le monde ouvert de Starfield sera deux fois plus grand que tous les autres jeux Bethesda. Il aura effectivement plus de 1 000 planètes explorables. Le compositeur Inon Zu qui travaille sur la bande-son a même déjà dévoilé que ce sera un jeu philosophique qui posera des questions aux joueurs. C’est néanmoins la première fois que l’on en apprend davantage sur les interactions avec les PNJ.

Starfield possède le système de discours persuasif préféré de Todd Howard

Todd Howard, le producteur exécutif de Bethesda Game Studios, a dévoilé lors d’une interview que Starfield a plus de 252 953 lignes de dialogues à l’heure actuelle. À titre de comparaison, Skyrim et Fallout 4 réputés pour la richesse de leurs dialogues ont respectivement 60 000 et 111 000 lignes de dialogues. Starfield a donc déjà plus que deux fois plus de dialogues que Skyrim et Fallout 4 combinés.

Ces chiffres nous donnent une bonne idée sur l’ampleur que prend le développement de Starfield. Bien entendu, les dialogues de Starfield ne sont pas juste là pour combler un vide. Ils vont servir à rendre le jeu encore plus immersif et réactif aux actions du joueur. Comme Todd Howard l’a précisé, Starfield possède son « système de discours persuasif préféré ». En fait, il y a aura un système de persuasion avec des points. Le joueur devra donc dépenser des points pour persuader les PNJ. « On a l’impression que cela fait partie du dialogue, mais vous dépensez des points pour les persuader », a expliqué Todd Howard.

Enfin, Todd Howard a assuré que le système de dialogues de Starfield sera typique de Bethesda. Il faut donc s’attendre à des dialogues similaires à ce que nous connaissons déjà avec Skyrim et Fallout, mais en plus complexe. Pour rappel, Starfield est attendu pour 2023 sur Xbox et PC.

Source : DUALShockers