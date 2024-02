Starfield arrive sur PS5 et vous ne devriez pas attendre très longtemps

© Bethesda

Starfield faisait incontestablement partie des jeux les plus attendus de 2023 et même de ces dernières années. Lors de sa sortie en septembre dernier, des millions de personnes se sont ruées sur le titre de Bethesda.

Malheureusement pour Microsoft, le succès critique de son exclusivité n’atteint pas des sommets, en témoigne les évaluations de Starfield sur Metacritic et surtout sur Steam. Quoi qu’il en soit, les joueurs PS5 seraient sûrement ravis de pouvoir essayer le RPG qui ne manque pas de qualités. A priori, ils en auront bientôt l’opportunité.

Starfield arrive sur PS5 et vous ne devrez pas attendre des années

Début janvier, le journaliste Jeff Grubb rapportait que Microsoft pourrait porter ses exclusivités sur PS5 comme Sea of Thieves et Hi-Fi Rush. Un certain leaker nommé SneakersSO indiquait même que Bethesda développait des portages d’exclus Xbox à destination des consoles de Sony et Nintendo.

Starfield pourrait faire partie des jeux que la firme de Redmond veut rendre disponible sur PS5. D’après les sources de XboxEra, Microsoft prévoit de lancer le jeu après la sortie de l’extension « Shattered Space » déjà annoncée sur Xbox et PC.

Sur son blog, Bethesda indiquait l’année dernière que son équipé « travaille d’arrache-pied au développement de Shattered Space, notre première extension majeure qui arrivera l’année prochaine (ndlr : en 2024). Vous aurez droit à un nouveau contenu scénaristique, de nouveaux lieux, de nouveaux équipements et bien plus encore ».

Le média spécialiste de l’actualité de Xbox ajoute que Microsoft a investi dans des kits de développement PS5 afin de faciliter le travail des équipes de développement sur les portages en cours. Cependant, l’arrivée d’exclusivités Xbox sur les consoles concurrentes n’aurait pas fait l’unanimité au sein de la firme de Redmond.

À lire > Xbox Game Pass : Microsoft veut le proposer sur PS5 et Nintendo Switch

Les dirigeants de l’entreprise se seraient entretenus pendant longtemps pour évoquer les avantages et les inconvénients de sortir leurs exclusivités ailleurs. Toutefois, Microsoft aurait pris cette décision pour le gain financier que cela pourrait représenter.

Ce choix pourrait surprendre étant donné que la communication autour de Starfield, que Xbox présentait comme SON exclusivité phare de ces dernières années. En revanche, on peut aussi comprendre l’intérêt d’une sortie du jeu sur PS5, à l’heure où les consoles de Sony se vendent largement mieux que la Xbox Series.

Si Starfield arrive à rassembler des millions de joueurs supplémentaires, Microsoft pourra se frotter les mains. Notez que Hi-Fi Rush, lui, pourrait arriver sur PS5 et Switch lors du premier trimestre et que Microsoft pourrait faire une annonce dans les prochains jours, selon XboxEra.