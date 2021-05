Starfield : pas de sortie PS5, mais une version Xbox One ?

Starfield devrait arriver bientôt. Il se murmure que Microsoft prévoirait de faire sortir le jeu au plus tôt, soit fin 2021 ou début 2022. D’autre part, Jeff Grubb, insider bien informé, a d’ores et déjà affirmé que le jeu serait exclusif Xbox et PC, contrairement à ce que les dernières rumeurs laissaient penser. Une nouvelle rumeur circule en ce moment, et celle-ci divise déjà les fans du studio. Starfield serait en effet cross-gen, et sortirait donc sur Xbox Series X et Series S, mais également sur Xbox One.

Starfield. Crédit : Bethesda

Starfield : exclusivité Xbox et cross-gen au programme ?

Tout comme The Elder Scroll VI, Starfield n’a pas donné beaucoup de nouvelles depuis l’E3 2018. Présenté comme une expérience next-gen, le RPG spatial de Bethesda est une prise de risque. Bethesda sort en effet de la zone de confort de ses séries phares The Elder Scrolls et Fallout. Le jeu, d’après le peu d’informations à disposition, se passerait dans un futur relativement proche, dans lequel le voyage spatial se normalise mais reste incertain et risqué.

Sauf que selon les informations qui circulent actuellement, relayées par plusieurs leakers, il se pourrait que le titre soit non seulement exclusif Xbox et PC, mais aussi cross-gen. Cela veut dire que le jeu ne serait pas disponible pour les consoles PlayStation, mais qu’il sortirait également sur Xbox One. Il semble dans ce cas que Bethesda aura du mal à proposer une vraie expérience next-gen, comme promis à l’E3 2018.

Une information qui, si elle se confirme, ne serait pas vraiment surprenante. L’exclusivité permettra de booster les ventes d’abonnements au Game Pass, au centre de la nouvelle stratégie de Xbox. D’autre part, le développement du jeu a commencé il y a plusieurs années. Il semble donc logique qu’il soit aussi disponible sur les anciennes consoles. Même si certains auraient préféré un développement uniquement sur next-gen, pour profiter d’une expérience optimale.

Starfield : Bethesda très discret mais plusieurs images ont fuité

Comme d’habitude, Bethesda est très discret et très mystérieux dans sa communication. Le jeu est attendu pour fin 2021 ou début 2022, et c’est tout ce que l’on sait de façon officielle à l’heure actuelle. Ce n’est pas vraiment une surprise, car Bethesda est en général discret sur ses sorties à venir, comme le montre l’exemple du teaser de The Elder Scrolls VI, dévoilé à l’E3 2018 et sans aucune nouvelle depuis. Cependant, considérant la sortie proche de Starfield, des nouvelles sont espérées au cours de l’E3 2021 au mois de juin.

Les licences de jeux de rôles de Bethesda font probablement partie des plus mythique de l’histoire du jeu vidéo. The Elder Scrolls, dont le nouvel opus est déjà en préparation, devrait être la prochaine sortie de Bethesda après Starfield. Fallout est également une série très appréciée par les fans, et le patron du Game Pass a récemment insinué qu’une nouvelle mouture de RPG postapocalyptique pourrait être en préparation.

Source : comicbook.com