Starlink : SpaceX veut connecter les voitures, bateaux et avions à son réseau Internet par satellite

L’idée de connecter les voitures Tesla à Internet grâce au réseau par satellite Starlink pourrait bientôt devenir réalité. SpaceX a récemment déposé une demande auprès de la FCC pour étendre le service satellite aux « véhicules, navires et avions en mouvement ».

Il s’agit d’un secteur d’activité potentiellement lucratif qui permettrait d’élargir l’offre actuelle. Elle se contente pour l’instant de stations fixes qui fonctionnent à l’aide d’une antenne.

Antenne satellite Starlink – Crédit : SpaceX

Pour l’instant, Starlink est un abonnement Internet affiché au tarif de 99 dollars par mois. Cependant, il faut ajouter des frais uniques de 499 dollars qui couvrent une parabole ainsi qu’un routeur. Le service Internet permet actuellement d’obtenir un débit descendant d’environ 100 à 150 Mo/s et une latence d’environ 40 ms.

Cette offre ne sera vraisemblablement pas la seule que SpaceX compte proposer, puisque Starlink pourrait se doter d’une nouvelle offre pour les personnes à faible revenu, un service téléphone et une solution de secours.

Starlink bientôt dans les véhicules en mouvement ?

Certains n’ont pas attendu que SpaceX déploie sa solution dans les véhicules en mouvement pour installer le service dans leur voiture. En effet, un possesseur d’une Tesla Model 3 a déjà embarqué l’antenne dans sa voiture. SpaceX n’a pas indiqué dans sa demande à la FCC si les terminaux utilisateurs Starlink pour les véhicules en mouvement auront une conception différente de celle des antennes paraboliques actuellement livrées aux premiers clients. Néanmoins, on imagine qu’il pourrait s’agir de solutions miniaturisées. Celles-ci pourraient par exemple être incluses directement dans les Tesla ou sous forme d’option payante.

Les voitures électriques de Tesla sont connectées à Internet pour des fonctionnalités telles que la diffusion de vidéos en continu et les mises à jour en direct. La société offre même un service de « connectivité Premium » en option aujourd’hui. Grâce à un service comme Starlink, les voitures Tesla pourraient devenir moins dépendantes des opérateurs téléphoniques. De plus, elles pourraient être entièrement fonctionnelles même dans les endroits les plus isolés. Elon Musk prévoyait déjà d’équiper les véhicules avec des récepteurs Starlink l’année dernière.

Les avions et les bateaux pourraient également bientôt pouvoir profiter de Starlink, ce qui permettra à leur passagers de profiter d’une connexion Internet à haut débit. Grâce aux lancements réguliers de nouveaux satellites, le service Starlink va bientôt arriver en France. De plus, Elon Musk a confirmé que le débit du service Internet allait doubler pour atteindre 300 Mo/s cette année.

Source : CNBC