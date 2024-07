Steam : ce RPG d’exploration de donjons prometteur est à tester gratuitement, foncez

En manque d’action, de donjons et d’une petite dose de RPG ? Steam vous ouvre les portes d’un univers héroïque et fantastique avec Dungeonborne, un RPG d’exploration de donjons bourré d’action, et ce, gratuitement. On vous explique comment le récupérer gratuitement.

Dungeonborne © Mithril Interactive

Avis aux aventuriers amateurs de défis, Steam vous propose de plonger dans un univers héroïque et fantastique avec Dungeonborne, un RPG d’exploration de donjons bourré d’action, et ce, gratuitement, puisqu’il s’agit d’un playtest.

Dungeonborne, un RPG d’exploration de donjons à découvrir gratuitement sur Steam

S’inspirant des grands classiques du genre (tels que Dark Messiah of Might and Magic) Dungeonborne vous propose une expérience de jeu à la fois familière et plutôt rafraîchissante. Vous incarnez un héros intrépide qui s’aventure dans des labyrinthes sinueux remplis de dangers et de trésors. Votre mission : combattre des créatures redoutables, résoudre des énigmes complexes et amasser des richesses.

Dès le début de votre périple, vous aurez la liberté de façonner votre héros selon vos préférences. Vous aurez à choisir parmi une variété de personnages, chacun possédant des compétences et des attributs uniques qui influenceront votre style de jeu.

À lire : Steam : un nouveau jeu gratuit à récupérer, une histoire poignante à vivre

Mais Dungeonborne ne se résume pas à de simples combats de hack and slash. Ici, vous devrez user de votre intelligence et de vos réflexes : le jeu propose un système de combat stratégique et dynamique qui vous tiendra en haleine. Quelques énigmes viennent compléter son gameplay.

En participant à ce playtest de Dungeonborne, vous aurez de fait l’opportunité de jouer un rôle dans le développement du jeu. Vos retours d’expérience et vos commentaires permettront aux développeurs, Mithril Interactive, d’affiner le gameplay, de corriger les bugs, etc.

Comment participer au playtest ? Il vous suffit de suivre quelques étapes simples :