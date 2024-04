Steam : ce jeu extrêmement bien noté est gratuit, foncez mais faites vite pour le récupérer !

Alerte au bon plan : Steam propose un nouveau jeu gratuit jusqu’au 2 avril à 17 heures. Mais attention, amateurs de frissons, il va falloir être rapides pour découvrir cette expérience singulière qui mêle horreur coopérative et satire des réseaux sociaux.

© Steam

Content Warning est un jeu vidéo narratif gratuit sur Steam.

Jeu coopératif 2 à 4 joueurs ou en solo

Dispo jusqu’au 2 avril à 17 heures

Disponible gratuitement jusqu’au 2 avril à 17h00, Content Warning est un jeu d’horreur coopératif unique qui vous met au défi de capturer des images effrayantes pour devenir viral.

Content Warning : Plongez dans un thriller psychologique gratuit sur Steam

En solo ou entre amis (2 à 4 joueurs), vous allez devoir explorer un monde glacial rempli de monstres, de reliques maudites et d’artefacts étranges. Utilisez votre caméra pour capturer des contenus horribles et collectez des ressources pour survivre. Votre mission : capturer les images les plus effrayantes possibles pour devenir viral.

Content Warning propose une expérience globalement assez intense et immersive. Muni de votre caméra, vous allez explorer des environnements sombres et inquiétants, collecter des ressources pour survivre et capturer des contenus horribles.

Plus qu’un simple jeu d’horreur, Content Warning se distingue par son humour noir et sa satire acerbe des réseaux sociaux. Le jeu questionne notre rapport à la célébrité virtuelle et aux dangers de l’hyperconnexion.

Si vous recherchez un jeu vidéo qui vous sort de l’ordinaire et qui vous propose une expérience narrative intense et émotionnellement forte, alors Content Warning est fait pour vous. D’autant plus qu’il enregistre des notes « extrêmement positives » sur Steam avec plus de 6 000 avis. Vous pouvez le télécharger dès maintenant sur Steam.